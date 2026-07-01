Google випустила Nano Banana 2 Lite — швидкий генератор зображень

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Google Nano Banana 2 Lite

Google представила Nano Banana 2 Lite — оновлений генератор зображень на основі штучного інтелекту. Нова версія працює помітно швидше та коштує дешевше за попередню.

Головна перевага моделі — скорочена затримка. Вона створює одне зображення лише за чотири секунди, тож підходить для сценаріїв, коли картинки потрібно генерувати або редагувати одну за одною. Вартість роботи становить $0,034 за тисячу зображень, а це робить інструмент доступним для тих, хто працює з контентом у великих обсягах.

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Nano Banana 2 Lite доповнює потужнішу Nano Banana 2, яку Google представила в лютому й позиціює як «універсальну робочу конячку». Натомість полегшену версію оптимізовано під робочі процеси з великими обсягами даних, де важлива швидкість обробки. Модель уже доступна на платформах Google AI Studio та Google Gemini Enterprise Agent, а також через Gemini API. Вона замінює першу Nano Banana, яку компанія відтепер вважає застарілою.

Разом з новинкою Google розширила присутність відеогенератора Gemini Omni Flash, представленого на конференції Google I/O. Робота з ним коштує $0,10 за секунду готового відео. Компанія також показала застосунок Omni Product Studio, який перетворює створені в Omni статичні зображення на «кінематографічні ролики для електронної комерції».

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За словами Google, створення контенту через генеративні медіа зазвичай передбачає творчу ітерацію. Відтак дві нові моделі дають розробникам змогу будувати комплексні наскрізні рішення, що поєднують швидке генерування зображень зі створенням та редагуванням відео.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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