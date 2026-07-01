30 червня фінський оператор Elisa остаточно припинив надання послуг стаціонарної телефонії. Компанія відмовилася від обслуговування як приватних, так і корпоративних клієнтів, ставши останньою в країні, хто відмовився від цієї технології. Про це повідомляє Yle.

Завершення роботи мережі компанія відзначила символічним дзвінком. У ньому взяли участь генеральний директор Elisa Топі Маннер та керівник Агентства транспорту і зв’язку Фінляндії (Traficom) Яркко Саарімякі. Маннер згадав, як у 1980-х роках підлітком жив у Лондоні й щотижня телефонував додому в узгоджений час. Так рідні точно були на місці та встигали відповісти. Співрозмовники також обговорили майбутнє мобільних технологій, а наприкінці розмови попрощалися традиційним фінським словом kuulemiin — «поговоримо пізніше».

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Про майбутнє припинення роботи стаціонарних ліній Elisa оголосила ще на початку року. Причиною стало різке скорочення кількості абонентів. На початок 2026 року в компанії залишалося лише кілька тисяч клієнтів такого зв’язку. Здебільшого це були домашні телефони, факси й переговорні пристрої в ліфтах. Нових підключень оператор не пропонував уже кілька років, адже громадяни дедалі активніше переходили на цифрову інфраструктуру.

Інші великі гравці ринку відмовилися від стаціонарної телефонії значно раніше. Так, оператор Telia припинив надавати ці послуги ще у 2019 році. Компанія DNA, своєю чергою, відключила останніх абонентів на початку 2026 року. Відтак Elisa залишалася єдиним загальнонаціональним оператором, що досі підтримував мережу.

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Попри закриття мережі, приватні клієнти зможуть зберегти свої стаціонарні номери. Elisa переведе їх на обслуговування через мобільні мережі — зі збереженням старих номерів. Для корпоративних клієнтів компанія пообіцяла підібрати індивідуальні альтернативні рішення. Після відключення послуги стаціонарної телефонії у Фінляндії залишаться лише в окремих локальних операторів. Вони обслуговують незначну кількість абонентів із потребою в місцевому дротовому зв’язку.

Дротова телефонна мережа працювала у Фінляндії з кінця 1870-х років. В її основі лежали мідні дроти, якими голос передавався у вигляді аналогового електричного сигналу. До 1960-х років країна посідала сьоме місце в Європі за кількістю абонентів стаціонарного зв’язку. Пік підключень, своєю чергою, припав на початок 1990-х років, коли кількість активних ліній сягала 2,85 млн.

Однак із поширенням мобільних технологій ці показники почали стрімко знижуватися. Фінляндія — батьківщина піонера стільникового зв’язку Nokia. Саме тому країна стала одним із лідерів переходу на мобільний зв’язок. Це прискорило занепад дротової телефонії — так, до 2025 року кількість активних стаціонарних ліній впала до 47 тис.

Elisa працює на телекомунікаційному ринку з 1882 року, що робить її найстарішою телекомунікаційною компанією Європи. Наразі оператор надає послуги мобільного зв’язку, широкосмугового інтернету та ІТ-послуги у Фінляндії та Естонії.