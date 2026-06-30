ЗСУ вдруге за червень атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Підмосков’ї

Збройні сили України в ніч на 30 червня завдали масованого удару дронами по території Росії. Безпілотники повторно вразили центр космічного зв’язку (ЦКЗ) «Дубна» у Московському регіоні. Це об’єкт супутникового зв’язку, який росіяни використовують для розвідки та координації дій своїх військ в Україні. Про це повідомляє Forbes.

Від державного кордону України до цього об’єкта понад 500 кілометрів. За словами президента Володимира Зеленського, Сили оборони нещодавно вже вразили чотири подібні російські центри. Йдеться не лише про Московський, а й про Владимирський регіон.

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Зеленський наголосив, що Україна покроково реалізує план далекобійних санкцій і максимально ускладнює державі-агресору ведення загарбницьких операцій та окупацію українських територій. Відтак готуються відповідні дії й щодо інших подібних об’єктів ворога.

Удар по Дубні підтвердив і губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов. Водночас він заявив, що уламки дронів пошкодили в місті «адміністративну будівлю», проте обійшлося без постраждалих. Своєю чергою Міноборони РФ прозвітувало про знищення 419 українських дронів над територією Росії за ніч.

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ЦКЗ «Дубна» вважається найбільшою станцією космічного зв’язку в Росії. Через нього забезпечуються послуги телевізійного мовлення та передавання даних для державних структур і комерційних операторів. Крім того, об’єкт відповідає за взаємодію з орбітальним угрупованням супутників. Об’єкт входить до системи критичної інформаційної інфраструктури РФ.

Уперше Сили оборони вдарили по ЦКЗ «Дубна» 22 червня.