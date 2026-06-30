Sony видаляє понад 550 фільмів і серіалів із PlayStation Store через закінчення ліцензії

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Sony попередила про видалення 551 фільму з бібліотек PlayStation

Компанія Sony почала розсилати власникам облікових записів PlayStation Network (PSN) попередження про масштабне видалення контенту. З 1 вересня 2026 року з їхніх бібліотек зникне понад 550 цифрових фільмів і серіалів. Причина — завершення терміну дії ліцензійної угоди зі студією Studio Canal, контент якої користувачі раніше купували через PlayStation Store.

Усього під видалення потрапить 551 кінотвір, йдеться на сайті компанії. Серед них — як популярні стрічки, так і маловідомі картини. Зокрема, бібліотеки втратять «Рембо: Перша кров», «Термінатор 2: Судний день», «Робокоп», «Горець», «Зловісні мерці», а також стрічка «Бітлз: Вісім днів на тиждень».

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Попри те, що йдеться про вже оплачений контент, Sony наразі не повідомила про повернення коштів. Жодних альтернатив для тих, хто придбав фільми з цього переліку, компанія також не запропонувала.

Це не перший подібний випадок. У грудні 2023 року японська компанія так само попередила користувачів про видалення придбаних телешоу студії Discovery. Тоді рішення викликало гостру реакцію тих, хто розраховував зберегти доступ до сплаченого контенту. Відтак Sony переглянула свою позицію та відмовилася від видалення, пояснивши це «оновленими ліцензійними угодами». Водночас компанія гарантувала доступ до шоу Discovery лише на 30 місяців, і цей термін завершився у червні 2026 року.

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Варто нагадати, що ще у 2021 році Sony оголосила про припинення продажу та прокату фільмів і серіалів у PlayStation Store.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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