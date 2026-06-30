Китай випередив США в супутниковій навігації та низці військово-космічних технологій — ITIF

Китай за активної державної підтримки стрімко наростив комерційний космічний сектор і суттєво скоротив технологічне відставання від США. Про це йдеться у новій доповіді американської Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

Прискорений розвиток китайської галузі, на думку авторів доповіді, здатний змінити баланс сил у світовій космічній індустрії. Відтак без швидких і рішучих заходів США ризикують втратити лідерство у глобальній космічній економіці.

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Це попередження пролунало на тлі прогнозів галузевих аналітиків. За їхніми оцінками, протягом наступного десятиліття обсяг світової космічної економіки може перевищити трильйон доларів. Це підкреслює зростання стратегічного та комерційного значення суперництва в космосі.

Аналітик ITIF з питань космічної політики й автор доповіді Елліс Шерер зазначив, що китайська галузь за останні роки пройшла помітну трансформацію. Вона перетворилася з повільного сектору під контролем державних корпорацій на висококонкурентну та дедалі інноваційнішу комерційну екосистему.

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Сьогодні Китай поступається за масштабами космічного ринку лише США і стрімко стає одним із головних учасників комерційних та стратегічних космічних перегонів. При цьому багато комерційних технологій мають подвійне — цивільне та військове — призначення. Збройні сили дедалі активніше залучають такі можливості. Серед них — системи позиціювання, навігації та синхронізації часу, дистанційне зондування Землі, широкосмугові мережі на низькій навколоземній орбіті, а також протисупутникове озброєння.

Водночас дослідження засвідчило, що США зберігають упевнене лідерство у сфері широкосмугового супутникового зв’язку на низькій навколоземній орбіті. Це один із шести ключових сегментів галузі, які проаналізували експерти. Таку перевагу значною мірою забезпечують системи Starlink від SpaceX та Amazon Leo від Amazon. Вони, як і раніше, випереджають китайські угруповання Qianfan і Guowang.

Попри серйозні проблеми, Китай зумів вийти в лідери у сфері послуг позиціювання, навігації та синхронізації часу. Йдеться насамперед про обмеження в темпах запусків і відсутність повністю відпрацьованих багаторазових ракет, що уповільнює розгортання нових супутникових систем. Ключову роль у цьому успіху відіграло глобальне розширення китайської навігаційної системи BeiDou.

Масштаб китайського супутникового угруповання, ширша зона покриття та зростання міжнародного використання дозволили Пекіну випередити Вашингтон у навігаційних послугах, зазначають автори. Крім того, доповідь визнає Китай світовим лідером у галузі дистанційного зондування Землі та супутникової зйомки.