Соцмережа X Ілона Маска випустила окремий месенджер XChat для пристроїв iOS. Застосунок тестувався серед обмеженого кола користувачів із початку 2026 року й тепер став доступний широкій аудиторії. Про це пише TechCrunch.

XChat підтримує особисте та групове листування, обмін файлами, а також аудіо- і відеодзвінки. Компанія заявляє, що в застосунку немає реклами й механізмів стеження. Водночас вихід XChat як самостійного продукту фактично поховав первісну концепцію «суперзастосунку». Маск роками обіцяв зібрати під одним дахом месенджер, платежі, авторські матеріали, шопінг і штучний інтелект.

XChat is now available. Design team is cooking on these launch videos. pic.twitter.com/u7BIKNp0pc — Design (@Design) April 24, 2026

Щодо захисту даних, у компанії стверджують, що всі повідомлення захищені наскрізним шифруванням, а доступ до них обмежено PIN-кодом. Серед доступних інструментів — редагування й видалення повідомлень для всіх учасників бесіди, режим зникаючих повідомлень і блокування знімків екрана. Утім, ще під час тестування частина користувачів поставила ці заяви під сумнів. Зокрема, застосунок прив’язує до профілю власника місцеперебування, список контактів, історію пошуку та дані сторінки в X. Фахівці з кібербезпеки своєю чергою попереджали, що XChat поступається захищеністю іншим месенджерам із наскрізним шифруванням. Тепер, після офіційного релізу, їм належить провести повторну оцінку застосунку.

Окрім основних функцій, XChat стане новим майданчиком для спільнот (Communities) X. Цю функцію компанія вирішила прибрати з основної соцмережі через низьку популярність і надмір спаму. Збіг у часі між закриттям Communities у X та запуском XChat може підштовхнути учасників спільнот до встановлення нового застосунку.

The everything app, which requires 3 apps to use the core product. pic.twitter.com/1aJF4n2par — camol (@camolNFT) April 23, 2026

Паралельно компанія тестує окремий платіжний застосунок, який поки що недоступний широкій аудиторії. Відтак замість єдиного «суперзастосунку» xAI робить ставку на набір окремих продуктів із різними точками контакту з користувачем — X, Grok і XChat. Провідний дизайнер X Бенджі Тейлор зазначив, що це лише початок того, що компанія будує у сфері обміну повідомленнями.