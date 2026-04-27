Triolan розширює мережу безплатного Wi-Fi у Запоріжжі

Новини
Безплатний Wi-Fi у Запоріжжі від Triolan
За ініціативи Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) інтернет-провайдер Triolan під’єднав нову точку доступу до безплатного Wi-Fi — на частині бульвару Марії Приймаченко вздовж ліцею №71. Про це повідомляється на сайті ЗОВА.

Загалом у місті вже діє 14 точок безплатного доступу до інтернету від Triolan. Вони охоплюють зупинки громадського транспорту, дитячі майданчики, укриття та прибудинкові території.

Зокрема, Wi-Fi доступний на вул. Володимира Українця, 21 та 27, вул. Чумаченка, 34, вул. Європейській, 38, вул. Перемоги, 91, Центральному бульварі, 7, вул. Патріотичній, 68, просп. Соборному, 144 та 150, вул. Поштовій, 165, вул. Бочарова, 3 та 6, а також на вул. Чарівній, 153 та 121.

Для підключення до мережі потрібно вибрати у налаштуваннях гаджета точку доступу «TriolanFree». Орієнтиром слугують таблички «Тріолан» за відповідними адресами.

У ЗОВА наголошують, що кількість локацій надалі зростатиме — проєкт спрямований на те, щоб жителі міста завжди мали доступ до зв’язку, зокрема в умовах можливих перебоїв з мобільним інтернетом під час війни.

Варто зазначити, що це не перший подібний проєкт Triolan. Раніше провайдер запустив безплатну Wi-Fi зону в парку імені Писаржевського у Дніпрі — також під назвою «TriolanFree» і без пароля для під’єднання.

Редакція Mediasat
