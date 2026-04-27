OpenAI розробляє смартфон під управлінням ШІ-агентів

OpenAI розробляє власний смартфон, у якому роль традиційних застосунків виконуватимуть агенти штучного інтелекту (ШІ). До проєкту залучено виробників процесорів MediaTek і Qualcomm, а ексклюзивним партнером із проєктування та збирання пристрою стане китайська Luxshare. Масовий випуск заплановано на 2028 рік. Про це повідомляє аналітик TF International Securities Мін-Чі Куо.

Задум пристрою суттєво відрізняється від звичних смартфонів. Замість окремих програм він працюватиме як єдиний ШІ-агент — самостійно виконуватиме завдання й взаємодіятиме з сервісами без запуску конкретних застосунків. Власний смартфон OpenAI розглядає як спосіб отримати повний контроль над апаратною і програмною частинами. Це дасть змогу інтегрувати ШІ на системному рівні та обробляти дані користувача в реальному часі.

Ключовою функцією пристрою стане безперервне зчитування контексту користувача — саме тому процесор отримає розвинену систему постійно активних сенсорів. Схожий підхід уже реалізовано в блоці Sensing Hub платформ Qualcomm. Обчислення розподілятимуться між локальними моделями й хмарою. Базові завдання виконуватиме пристрій з огляду на енергоспоживання та управління пам’яттю, складніші запити надходитимуть до хмарних сервісів.

За описом Куо, чіп повторить підхід Google у лінійці Pixel — пріоритет матиме ШІ-прискорювач, а не чиста обчислювальна потужність. Якщо пристрій підтримуватиме лише власні моделі OpenAI, такий підхід спрацює без ускладнень. Проте якщо знадобиться запускати сторонні ШІ-моделі — економити на центральному та графічному процесорах не вийде. Остаточні технічні специфікації та повний перелік постачальників компонентів стануть відомі наприкінці 2026-го — на початку 2027 року.

Раніше OpenAI уклала угоду з Broadcom щодо ШІ-чіпів для обчислювальних кластерів нового покоління. Тепер компанія виходить іще на один напрямок — мобільні процесори. Серед конкурентних переваг OpenAI — впізнаваний бренд, напрацьована база користувацьких даних і зрілі ШІ-моделі. Цільовий ринок проєкту — флагманські смартфони — налічує близько 300–400 мільйонів пристроїв на рік.

Для Luxshare участь у проєкті є нагодою закріпитися в новому сегменті. Китайська компанія входить до ланцюга постачання Apple, зокрема бере участь у складанні AirPods і виробництві інших компонентів. У межах співпраці з OpenAI Luxshare може отримати розширену роль — не лише збирати готовий пристрій, а й брати участь у його проєктуванні.

Варто зазначити, що OpenAI — не єдина компанія, яка рухається в цьому напрямку. Amazon також проєктує ШІ-смартфон із робочою назвою Transformer — пристрій із глибокою інтеграцією голосового помічника Alexa та сервісів власної екосистеми, якому не знадобиться традиційний магазин застосунків.