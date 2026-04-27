Рівень забезпечення енергонезалежним інтернетом на основі технології пасивних оптичних мереж (xPON) в Україні досяг 54%. Про це повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у своєму Telegram-каналі.

xPON забезпечує роботу інтернету до 72 годин без централізованого електропостачання — оптичний кабель підводиться безпосередньо до квартири, а між абонентом і провайдером немає активного мережевого обладнання, що потребує живлення. Для роботи достатньо під’єднати роутер та ONU-термінал до павербанка або безперебійника.

За словами Борнякова, ця технологія стає новим стандартом стійкості для України в умовах війни. У країнах Євросоюзу оптика вже давно є базовою нормою, проте у вітчизняних реаліях вирішального значення набуває саме її енергоефективність. «Минула зима навчила нас: інтернет — це базова потреба, яка має бути доступна навіть у блекаут», — зазначив він.

Серед регіонів за темпами впровадження xPON лідирує Вінницька область із показником 84%. Далі йдуть Івано-Франківська (77%), Чернівецька й Черкаська (по 75%), а також Волинська (74%) область.

Борняков також анонсував, що найближчим часом карту енергонезалежного інтернету інтегрують у застосунок «Дія» — щоб кожен міг знайти провайдера за своєю адресою в кілька кроків. Про перші плани щодо такої функції стало відомо ще в грудні 2025 року. Водночас Кабінет Міністрів України зобов’язав кожен Пункт незламності мати енергонезалежний інтернет через xPON або термінали Starlink.