Мінцифри: енергонезалежним інтернетом xPON охоплено понад половину України

Рівень забезпечення енергонезалежним інтернетом на основі технології пасивних оптичних мереж (xPON) в Україні досяг 54%. Про це повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у своєму Telegram-каналі.

xPON забезпечує роботу інтернету до 72 годин без централізованого електропостачання — оптичний кабель підводиться безпосередньо до квартири, а між абонентом і провайдером немає активного мережевого обладнання, що потребує живлення. Для роботи достатньо під’єднати роутер та ONU-термінал до павербанка або безперебійника.

За словами Борнякова, ця технологія стає новим стандартом стійкості для України в умовах війни. У країнах Євросоюзу оптика вже давно є базовою нормою, проте у вітчизняних реаліях вирішального значення набуває саме її енергоефективність. «Минула зима навчила нас: інтернет — це базова потреба, яка має бути доступна навіть у блекаут», — зазначив він.

Серед регіонів за темпами впровадження xPON лідирує Вінницька область із показником 84%. Далі йдуть Івано-Франківська (77%), Чернівецька й Черкаська (по 75%), а також Волинська (74%) область.

Борняков також анонсував, що найближчим часом карту енергонезалежного інтернету інтегрують у застосунок «Дія» — щоб кожен міг знайти провайдера за своєю адресою в кілька кроків. Про перші плани щодо такої функції стало відомо ще в грудні 2025 року. Водночас Кабінет Міністрів України зобов’язав кожен Пункт незламності мати енергонезалежний інтернет через xPON або термінали Starlink.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

X запустила месенджер XChat для iOS із наскрізним шифруванням та інтеграцією Grok

Соцмережа X запустила XChat для iPhone — окремий месенджер із наскрізним шифруванням, дзвінками та груповими чатами замість обіцяного суперзастосунку.
Новини

Starlink з 20 травня вимикає GPS-функцію в локальному API

Starlink закриває GPS-доступ через локальний gRPC API з 20 травня. Найбільше постраждають розробники ПЗ та оператори мобільних флотилій.
Новини

YouTube показуватиме рекламу в прямих ефірах на мобільних, не зупиняючи відео, але перебиваючи звук

YouTube запускає рекламу в прямих ефірах на мобільних без паузи відео — але поки йде реклама, глядач чує її звук, а не стримера.
Новини

Іран залишається без інтернету вже понад 55 днів — NetBlocks

NetBlocks зафіксував найтривалішу блокаду інтернету в історії Ірану — станом на 24 квітня країна залишається без глобальної мережі вже 56-й день.
Новини

У мобільному застосунку YouTube тепер можна ділитися відео з позначками часу

YouTube відмовляється від Clips — інструменту для нарізки коротких відеофрагментів. Натомість у застосунку з’явилось поширення відео з позначками часу.