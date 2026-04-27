«MEGOGO» покаже півфінали Ліги чемпіонів

Наприкінці квітня стартують перші півфінальні двобої Ліги чемпіонів УЄФА. Вже 28 квітня паризький ПСЖ прийматиме мюнхенську Баварію, а 29 квітня мадридський Атлетико зустрінеться з лондонським Арсеналом. Початок обох матчів — о 22:00 за київським часом.

Трансляції в Україні ексклюзивно здійснює медіасервіс «MEGOGO» — офіційний мовник єврокубків УЄФА. Подивитися матчі можна на OTT-платформі за передплатою «Спорт» або в будь-якому з тарифів «MEGOPACK». Ігри транслюватимуться на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт».

- Реклама -

Особливу увагу матчу ПСЖ — Баварія приділяють українські вболівальники — адже в складі паризького клубу може зіграти захисник Ілля Забарний. Для нього це шанс виступити на найвищому рівні клубного футболу — у півфіналі ЛЧ. Коментуватимуть матч Володимир Звєров і Віталій Похвала. Аналітична студія стартує о 20:45. Ведуча Олександра Кучеренко прийме ексгравця збірної України, а нині тренера Олександра Головка та коміка й артиста Артема Дамницького — зірку гумористичного проєкту «Ветерани космічних військ».

Матч Атлетико — Арсенал прокоментують Олександр Новак і Назарій Шмигіль. Аналітична студія також стартує о 20:45. Ведучий Володимир Кобельков представить ексгравця збірної України й нині тренера Олександра Головка та футбольного блогера і коміка Олега Маслюка.

На шляху до півфіналу всі чотири клуби пройшли непрості випробування. ПСЖ упевнено здолав Ліверпуль — 2:0 вдома й 2:0 на виїзді. Баварія у напруженій боротьбі перемогла мадридський «Реал» — 2:1 на виїзді та 4:3 вдома. Атлетико виявився сильнішим за «Барселону» — 2:0 на виїзді та 1:2 вдома. Арсенал натомість пробився завдяки єдиному голу — перемога 1:0 на виїзді над «Спортингом» та нічия 0:0 вдома.

Результати перших поєдинків стануть фундаментом для визначення фіналістів, тож уболівальників чекають видовищні та напружені футбольні вечори.