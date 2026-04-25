YouTube показуватиме рекламу в прямих ефірах на мобільних, не зупиняючи відео, але перебиваючи звук

YouTube розширює формат реклами «side-by-side» на мобільні пристрої. Тепер рекламні оголошення з’являтимуться на екрані під час прямих ефірів, не зупиняючи відеопотік. Про це пише Android Authority.

Формат «side-by-side» передбачає, що рекламне оголошення з’являється поряд або поверх зображення трансляції, тоді як відеопотік залишається на екрані. Водночас оригінальний звук під час показу реклами заміщується рекламним — і це, за словами Google, свідоме технічне рішення. Так компанія прагне зберегти для глядача візуальний контекст ефіру й уникнути накладання звуків.

Раніше цей рекламний формат уже запрацював на смарт-телевізорах і в десктопній версії YouTube. Перенесення його на мобільні — логічний крок, адже більшість користувачів переглядають YouTube саме зі смартфонів, зокрема стежать за прямими трансляціями.

За задумом YouTube, новий підхід має збалансувати монетизацію контенту й комфорт перегляду. Збереження відеопотоку дає змогу глядачеві не втрачати контекст прямого ефіру. Утім, заміна звуку стримера рекламним навряд чи сподобається користувачам без платної підписки — вони й без того нерідко скаржаться на рекламне навантаження.

Раніше YouTube оголосив ще одну зміну в монетизації прямих ефірів: якщо активність у Live Chat сягає піка, платформа автоматично призупиняє рекламу для всіх учасників трансляції.