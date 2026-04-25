Starlink з 20 травня вимикає GPS-функцію в локальному API

Starlink з 20 травня 2026 року припиняє підтримку визначення місцеперебування антени через локальний інтерфейс програмування застосунків gRPC (gRPC API). Про це компанія SpaceX повідомила у розсилці для своїх клієнтів, повідомляє ISPreview.

gRPC — відкрита програмна платформа, яку SpaceX інтегрувала у hardware Starlink. До цього часу вона давала змогу сторонньому програмному забезпеченню зчитувати точні GPS-координати антени в реальному часі. Функція була нестандартною — користувач мав активувати її вручну через розділ «Debug Data» у застосунку Starlink. Водночас вона дозволяла будь-якому пристрою в локальній мережі — зокрема гостьовим пристроям — отримати точне географічне місце антени в обхід системних дозволів.

SpaceX не надала офіційного пояснення рішення. Проте в коментарях на Reddit та у матеріалах PC Mag цю зміну пов’язують передусім з міркуваннями конфіденційності та безпеки. Особливо чутливою ця проблема є для корпоративних і військових клієнтів, де несанкціонований доступ до даних про місцеперебування може становити реальний ризик.

Відключення функції передусім торкнеться розробників і операторів флотилій. Саме вони використовували gRPC API для автоматичного відстеження антен на автомобілях, яхтах та інших транспортних засобах. Пол Сатерленд, розробник застосунку Nexus Telemetry, назвав це відчутною втратою для мобільних користувачів — адже gRPC API оновлював координати автоматично під час руху. Тепер їм знадобляться окремі GPS-приймачі.

Деякі реселери Starlink попереджають, що зміна може призвести до зниження точності технічної діагностики та ускладнення дотримання угод про рівень послуг. Для звичайних же абонентів ця функція залишиться доступною в мобільному застосунку Starlink у розділі «Subscription».

SpaceX пропонує корпоративним клієнтам окремий «Telemetry API», проте він повертає лише приблизне розташування у вигляді секторів, а не точні координати. Компанія допускає, що функцію може бути повернуто пізніше — вже з посиленим захистом. Наразі ж дата є остаточною: з 20 травня доступ до точних GPS-даних через gRPC API буде закрито.

