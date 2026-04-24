У мобільному застосунку YouTube тепер можна ділитися відео з позначками часу

У мобільному застосунку YouTube з’явилась нова функція — ділитися відео з позначками часу. Ця зміна водночас означає припинення роботи Clips — інструменту для створення коротких фрагментів із власним посиланням. Про це повідомляється на сторінці підтримки YouTube.

Clips дозволяв вирізати з відео фрагменти тривалістю від 5 до 60 секунд і поширювати їх за окремим посиланням. Функцію запустили ще у 2021 році. Вже створені кліпи залишаться доступними для перегляду, проте можливість установлювати час закінчення чи додавати власний опис при публікації нових кліпів зникне.

У компанії визнали, що Clips був важливим інструментом для охоплення нової аудиторії авторами контенту. Разом з тим у YouTube зазначили, що нині доступна низка сторонніх інструментів із ширшими можливостями для нарізки відео — вони охоплюють різні платформи й мають авторизовані програми для творців. Відтак потреба у власному інструменті відпала.

Ці зміни відбуваються на тлі низки інших нещодавніх оновлень сервісу. У першій половині квітня YouTube оголосив про підвищення вартості підписок YouTube Premium та YouTube Music Premium для американських користувачів. Невдовзі платформа попередила про вимкнення реклами під час прямих трансляцій у пікові моменти активності в чаті — зокрема коли глядачі підтримують автора через Super Chat, Super Stickers або подарунки. У другій половині місяця з’явилась опція вимкнення Shorts у стрічці.