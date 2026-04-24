Іран залишається без інтернету вже понад 55 днів — NetBlocks

Іранський прапор у Тегерані
Фото: © Francisco Seco

Міжнародна служба моніторингу NetBlocks зафіксувала в Ірані найтривалішу блокаду інтернету за всю історію країни. Станом на 24 квітня вона триває вже 56-й день — понад 1320 годин поспіль.

NetBlocks зазначає, що блокування відбувається на тлі загострення воєнної ситуації. Воно охоплює міжнародний трафік і фактично ізолює країну від зовнішнього інтернету.

Наслідки ізоляції відчутні в різних секторах економіки. Обмежений доступ до глобальної мережі паралізує онлайн-торгівлю, платіжні системи та галузі, що залежать від цифрових технологій. Наразі рівень зв’язку у країні становить близько 2% від нормального.

Нагадаємо, 13 квітня блокада інтернету в Ірані перевищила позначку у 1000 годин.

Редакція Mediasat
