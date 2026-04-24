Акціонери Warner Bros. Discovery схвалили злиття з Paramount

Акціонери Warner Bros. Discovery (WBD) переважною більшістю голосів підтримали злиття з Paramount Skydance вартістю $110 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву кіностудії.

За умовами угоди, які оприлюднили ще в лютому, Paramount придбає WBD, а акціонери останньої отримають по $31 за кожну акцію після закриття угоди. До активів, що переходять до Paramount, належать кіностудія, стримінгова платформа HBO Max, а також кілька кабельних телеканалів — зокрема CNN, TBS і TNT. Якщо угода не буде закрита до 30 вересня, акціонерам WBD щокварталу виплачуватимуть по $0,25 на акцію — так звану «комісію за очікування» (ticking fee).

Разом з тим акціонери WBD проголосували проти компенсаційного пакета генерального директора компанії Девіда Заслава. Цей пакет передбачає прискорене нарахування акціонерних винагород на суму понад $500 млн, а також можливість податкових компенсацій на $335 млн. Консалтингова компанія Institutional Shareholder Services (ISS) раніше називала його одним із найбільших «золотих парашутів» в корпоративній історії.

Шлях до злиття виявився непростим. Спочатку претендентом на придбання WBD виступав стримінговий сервіс Netflix. Проте наприкінці 2025 року угоду розкритикував президент США Дональд Трамп — за даними The Wall Street Journal, його адміністрація могла заблокувати її під час регуляторного схвалення. Трамп підтримує тісні стосунки з генеральним директором Paramount Девідом Еллісоном та його батьком. Після того як Netflix відмовився від боротьби, рада директорів WBD, яка спочатку відхилила пропозицію Paramount, змінила свою позицію.

Водночас угода наштовхнулась на спротив у самому Голлівуді. Понад тисяча представників кіноіндустрії підписали звернення проти злиття, висловивши занепокоєння щодо можливих загроз для незалежності та різноманіття кінематографа й загострення конкуренції на ринку. Серед тих, хто виступив проти, — актори Хоакін Фенікс, Бен Стіллер і Крістен Стюарт, а також режисери Девід Фінчер і Дені Вільньов.