«Тріолан» підвищує ціну на кабельне телебачення

З 1 червня 2026 року «Тріолан» підвищує вартість кабельного телебачення. Новий тариф становитиме 150 гривень за 30 діб. Про це компанія інформує на своїй офіційній сторінці.

Оператор наголошує, що впродовж останніх п’яти років ціна на кабельне ТБ залишалася незмінною. За цей час суттєво зросли операційні витрати та відрахування правовласникам телеканалів, а разом із ними — інвестиції в енергетичну стійкість мережі. Саме ці чинники стали підставою для перегляду тарифу.

Юридично зміну оформлено наказом № 15/04-26 від 15 квітня 2026 року. ТОВ «Контент Трейдінг» офіційно повідомило абонентів про нові умови публічного договору. Ознайомитися з актуальними документами можна на сайті компанії.

За п’ять років пакет суттєво розширився. До сіток мовлення додали понад 70 нових каналів — зокрема UPL.TV, Твоє кіно, Super+, History 2, Cine+ Kids, Viasat True Crime, ICTV2, Супермама та інші. Загалом абонентам доступні 25 фільмових і серіальних каналів, 27 розважальних і пізнавальних, 8 спортивних, а також дитячі та музичні.

Разом із розширенням контенту «Тріолан» запустив застосунок triolan.tv та вебпортал для перегляду телебачення на смартфонах, планшетах, комп’ютерах і смарттелевізорах. У застосунку доступні архіви програм за 7 діб та функція паузи. Додатково є понад 100 тематичних каналів на додачу до основного пакета.

Єдиний тариф у 150 грн охоплює всі формати мовлення та не залежить від кількості приймачів у приміщенні. Так, абонентам доступне аналогове телебачення з 75 каналами, цифровий формат DVB-C зі 100+ каналами та IPTV/OTT-пакет із понад 300 каналами.

Компанія також анонсувала оновлення застосунків, після якого кожен абонент безплатно отримає доступ до відеобібліотеки з фільмами, серіалами та телепередачами.

Для тих, хто вже поповнив рахунок наперед, діє перехідний порядок. Якщо оплату внесено до 00:00 23 квітня 2026 року — старий тариф 120 грн за 30 діб діятиме на всю сплачену суму. Якщо ж поповнення відбулося після цього моменту, то з 1 червня 2026 року залишок перераховуватиметься за новим тарифом. До 31 травня 2026 року включно для всіх абонентів зберігається тариф 120 грн за 30 діб.

Варто нагадати, що кабельне телебачення від «Тріолану» стало платним у січні 2017 року — тоді абонентська плата становила лише 15 грн на місяць. До того оператор надавав послугу безплатно.