SpaceX запустила десятий і останній супутник серії GPS III

21 квітня SpaceX успішно вивела на орбіту супутник GPS III SV10. Це десятий і завершальний апарат у серії навігаційних супутників нового покоління, розроблених для Збройних сил США. Старт відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді на борту ракети Falcon 9. Про це повідомляє Space.com.

Абревіатура SV10 розшифровується як Space Vehicle 10 — «космічний апарат № 10». Супутники серії GPS III перевершують попередні версії за двома ключовими показниками. Точність визначення координат у них утричі вища, а стійкість до радіоелектронних перешкод — у вісім разів краща.

Спочатку SV10 планували запустити на ракеті Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA). Минулого місяця Космічні сили США оголосили про заміну носія — через несправність твердопаливних прискорювачів Vulcan. Місію передали SpaceX, яка виконала її штатно.

Перший ступінь Falcon 9 здійснив м’яку посадку на безпілотне судно Just Read the Instructions в Атлантичному океані — приблизно через 8,5 хвилини після старту. Для цього блока місія стала сьомою.

Разом з тим для самого судна Just Read the Instructions це приземлення виявилося останнім. Відтепер його переорієнтують на обслуговування запусків Starship. Верхній ступінь Falcon 9 тим часом продовжував підйом і за ~90 хвилин після старту вивів SV10 на середню навколоземну орбіту — туди, де функціонує усе угруповання GPS.