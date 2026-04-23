SWEET.TV запускає нове розважальне шоу «Впізнай брехню» — дивитися його можна вже зараз у будь-який зручний час.

В основі проєкту — адаптація культового британського формату «Would I Lie to You?», що має десятки версій у різних країнах світу. За правилами шоу, зірки розповідають історії зі свого реального життя, однак деякі з них — вигадані. Завдання суперників — ставити уточнювальні запитання, намагатися збити опонента з пантелику і зрештою визначити, де правда, а де брехня.

Невіддільна частина формату — живий і непередбачуваний гумор, адже чимала частина шоу побудована на імпровізації та миттєвих реакціях учасників. Саме тому капітанами двох команд стали коміки Роман Щербан і Костянтин Трембовецький, відомі як дует «Леви на джипі». Вони органічно почуваються у форматі вільного спілкування і вносять у проєкт інтонацію, знайому глядачам YouTube. «Хотілось бути дотичним до створення справді цікавого і вайбового проєкту», — пояснює Роман Щербан свою участь у шоу.

Загалом до проєкту залучено 34 зіркові учасники — серед них Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Володимир Дантес, alyona alyona, Jerry Heil, Василь Байдак, Дмитро Коляденко, Катя Осадча, Євген Янович, Даня Повар та інші. Усі вони змагаються за звання найпереконливішого брехуна, а глядачі можуть долучитися до гри разом із ними.

Утім, як з’ясувалося на зйомках, переконливо брехати — справжня наука. Оля Полякова ділиться власним підходом: «Треба ставити уточнювальні питання. Люди часто плутаються саме на деталях. Тому я, коли підбрехую, загалом кажу правду і просто щось не договорюю». Водночас вона визнає: «Я сама не вмію брехати». Схожу думку висловлює й El Кравчук: «Брехати — це дуже складно». Натомість Олександра Заріцька сприймає ситуацію з іронією: «Я не дуже цим пишаюсь, але брешу добре. Інколи це навіть рятує нерви батьків».

Інтригу першому випуску додають кілька провокаційних тверджень. Зокрема, Володимир Дантес нібито купив на косівському ринку рушник із зображенням Брітні Спірс за 75 гривень, а Оля Полякова розповіла, що гучним сміхом на вечірках натякає чоловікові, що вже час додому. Правду чи вигадку приховують ці історії — можна дізнатися вже у першій серії «Впізнай брехню» на SWEET.TV.