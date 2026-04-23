«Київстар» розпочинає тестування Light Data — наступного етапу Starlink Direct to Cell. Технологія дозволить користуватися месенджерами та іншими цифровими сервісами без покриття наземної мережі. Дозвіл на випробування оператор отримав від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Нові умови відкривають можливість тестувати передачу даних через супутниковий канал. Зокрема — роботу OTT-застосунків і месенджерів там, де наземна мережа відсутня. Випробування проводять інженери «Київстар». Перші сервіси можуть стати доступними для абонентів вже цього року.

«Нашою метою є забезпечити українців зв’язком у критично важливих ситуаціях. В Україні технологія Starlink Direct to Cell вже довела свою ефективність — мільйони людей мають змогу обмінюватися SMS-повідомленнями за відсутності наземної мережі. Тепер ми робимо наступний крок — відкриваємо можливість користуватися через супутниковий зв’язок месенджерами, зокрема такими, як WhatsApp, щоб зробити комунікацію ще доступнішою саме тоді, коли вона найбільш потрібна», — зазначив директор з розвитку нових напрямків бізнесу «Київстар» Ілля Польшаков.

Light Data — це особливий режим передачі даних, за якого застосунки адаптуються до супутникового каналу. Відеодзвінки в такому режимі не підтримуються, натомість текстова комунікація та обмін мультимедіа залишаються доступними в реальному часі. Технологія працює будь-де, де відкрите небо, — незалежно від наявності мобільного покриття.

Голова НКЕК Лілія Мальон зауважила, що Україна серед перших у Європі, хто не лише тестує Direct to Cell, а й послідовно розширює її застосування. «Охоплення OTT-сервісів у межах тестування відкриє користувачам більше можливостей там, де наземні мережі недоступні», — додала вона.

Щоб застосунки коректно працювали через супутниковий канал, розробники мають адаптувати їх до відповідних технічних вимог. «Київстар» уже веде переговори з виробниками смартфонів і авторами програм. Пріоритет — критично важливі сервіси та державні застосунки. Надалі перелік підтримуваних програм розширюватиметься.