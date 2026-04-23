Китайські виробники об’єдналися, щоб позбавити смартфони зависань і перегріву

Xiaomi, Oppo, Vivo та Honor вирішили позбавити смартфони зависань і перегріву

Чотири провідних китайських виробники смартфонів — Xiaomi, Oppo, Vivo та Honor — через галузевий альянс Mobile Smart Terminal Ecosystem Alliance (ITGSA) оголосили про впровадження єдиного стандарту управління оперативною пам’яттю. Ініціатива покликана усунути системні проблеми, зокрема перегрів пристроїв, зависання інтерфейсу та примусове закриття фонових застосунків. Про це повідомляє Gizmochina.

Поштовхом до ухвалення стандарту стало визнання учасниками ринку критичної нестачі ресурсів пам’яті через зростання функціональності застосунків. Саме це негативно позначається на стабільності операційних систем, тому альянс запропонував механізм «справедливого розподілу пам’яті». Він надає розробникам програмного забезпечення уніфіковані інструменти оптимізації, що суттєво скорочує витрати часу й коштів на адаптацію застосунків під різні моделі пристроїв.

Xiaomi, Oppo, Vivo та Honor спільно взялися позбавити смартфони зависань і перегріву

Ключовим елементом ініціативи є встановлення «прозорих» меж споживання пам’яті — це дає розробникам конкретні технічні орієнтири. Водночас стандарт передбачає механізм завчасних сповіщень про необхідність звільнення ресурсів ще до того, як браку пам’яті призведе до збою. Такий підхід дозволяє зберегти плавність роботи інтерфейсу навіть за високого навантаження на апарат.

ITGSA, заснована 2021 року, розглядає цей крок як перехід від добровільних рекомендацій до обов’язкових технічних вимог. Розробникам застосунків рекомендовано завершити оцінку й оптимізацію коду до 30 червня 2026 року.

Тим часом інші гравці ринку роблять ставку на принципово інший підхід до застосунків. Amazon працює над смартфоном з робочою назвою Transformer — пристроєм на базі ШІ з глибокою інтеграцією голосового помічника Alexa, якому традиційний магазин застосунків може й не знадобитися.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
