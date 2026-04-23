Іспанський суд за позовом Ла Ліги ліквідував одну з найбільших піратських IPTV-мереж

Загальна сума санкцій становить близько €43 млн, що робить цей вирок одним з найбільших за злочини у сфері інтелектуальної власності в Іспанії.

Кримінальна палата Національного суду Іспанії засудила організаторів піратських сервісів IPTVStack та RapidIPTV — мережі з понад 2 млн користувачів на трьох континентах, пише Mundo Deportivo.

Обвинуваченим інкримінували злочини проти ринку та споживачів, порушення прав інтелектуальної власності й відмивання грошей. За даними слідства, мережею керував зловмисник, відомий під псевдонімом «Даш Іранець». Через сайти rapidiptv.com, rapidiptv.net та iptvstack.com угруповання нелегально поширювало футбольні трансляції, фільми й серіали — зокрема матчі Ла Ліги. Сервери розміщувалися у 13 країнах.

Для приховання доходів угруповання вдавалося до платіжних шлюзів, криптовалютних бірж, підставних компаній і фіктивних рахунків. Загальний дохід від діяльності склав близько €17 млн. Суд зобов’язав злочинців виплатити €12 млн компенсації постраждалим правовласникам і понад €30 млн штрафу за відмивання коштів. Усе майно фігурантів справи — зокрема елітна нерухомість у Барселоні та розкішні автомобілі — конфісковано, а домени назавжди заблоковано.

Справу розслідували два підрозділи Національної поліції Іспанії — кіберзлочинний та підрозділ захисту інтелектуальної власності. Міжнародну координацію забезпечили Europol та Eurojust.

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас назвав цей вирок показовим. «Аудіовізуальне шахрайство — справжня чума, що загрожує виживанню галузі, фундаментальної для європейської економіки, зокрема прямим трансляціям спортивних змагань. Пишаємося цим покаранням — воно доводить, що з піратством треба боротися рішуче на всіх рівнях, передусім проти організацій і мафій, що стоять за ним», — зазначається у заяві організації.

Відтак правовласники — Movistar+, Mediapro та інші компанії — отримали вагомий судовий прецедент для захисту своїх прав у всьому світі. За даними Ла Ліги, у сезоні 2024/25 споживання піратського контенту в Іспанії скоротилося на 60%.

Раніше ми повідомляли, що на Тернопільщині суд виніс обвинувальний вирок 36-річному чоловікові, який займався незаконним розповсюдженням українських телеканалів.

Редакція Mediasat
