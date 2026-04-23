Іран звинуватив США у виведенні з ладу маршрутизаторів через приховані бекдори

Іранська влада звинуватила США у використанні прихованих бекдорів або ботнетів для виведення з ладу мережевого обладнання під час атак на країну. Китайські ЗМІ підтримали цю версію, пише The Register.

За повідомленнями іранських ЗМІ, під час атак обладнання виробників Cisco, Juniper, Fortinet та MikroTik або вимикалося, або йшло на перезавантаження. Примітно, що це відбувалося попри те, що країна вже була відключена від глобального сегмента інтернету. Іранська сторона висунула гіпотезу про бекдори у мікропрограмному забезпеченні або завантажувачах пристроїв — вони могли активуватися у визначений час чи за сигналом із супутника. Відповідальність за їх встановлення покладається на американських постачальників.

Водночас розглядається й інший сценарій — іранське обладнання могло бути залучено до ботнету, що здійснював атаки на пристрої під марками Cisco та MikroTik.

Американська сторона побічно підтверджувала подібні сценарії. На можливість проведення кібератак паралельно з військовими операціями натякали президент США Дональд Трамп і генерал Ден Кейн. При цьому йшлося не лише про Іран, а й про Венесуелу.

Китайські видання підтримали іранські звинувачення, відтворивши тезу про впровадження бекдорів у мережеве обладнання за командою американської влади. Цей аргумент не новий — раніше його озвучував відомий інформатор Едвард Сноуден.

Наразі блокування глобального сегмента інтернету в Ірані триває вже 52 дні. Доступ до нього для пересічних громадян надається в індивідуальному порядку. Окремо повідомляється про випуск «білих SIM-карток» з необмеженим доступом для частини чиновників.