GomSpace і Stetman створять спільне підприємство для виробництва супутників в Україні

Новини
GomSpace та Stetman домовилися про спільне виробництво супутників
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Українська компанія Stetman та данський виробник наносупутників GomSpace підписали угоду про партнерство на Ukraine Business Summit 2026 у Києві. Про старт цієї співпраці оголосила єврокомісар Марта Кос під час виступу перед учасниками форуму, передає «Мілітарний».

GomSpace спеціалізується на розробці й виробництві малих космічних апаратів. Саме ця данська компанія виготовлятиме супутники зв’язку для України у межах програми UASAT LEO. Наразі партнери завершують оформлення спільного підприємства, яке діятиме безпосередньо на українській території.

- Реклама -

Запуск першого супутника заплановано на жовтень 2026 року — носієм слугуватиме ракета SpaceX. До кінця 2027 року на орбіту мають вивести 120 апаратів. З 2028 року темп підтримуватимуть щорічними запусками по 100–105 одиниць.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

