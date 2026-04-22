YouTube виявлятиме дипфейки знаменитостей і видалятиме їх на запит

YouTube розширює програму захисту від дипфейків — тепер будь-яка відома особа зможе відстежувати штучно створені відеоматеріали зі своєю участю та подавати запити на їх видалення. Про це повідомляється в офіційному блозі YouTube.

В основі системи — алгоритм визначення схожості, який сканує платформу в пошуку відео, де використано синтезовані засобами штучного інтелекту (ШІ) образи реальних людей. Щойно такий матеріал виявлено — учасник програми отримує сповіщення та може ініціювати його видалення. Адміністрація платформи розглядає кожен запит індивідуально, керуючись власною політикою конфіденційності, тому задоволення кожного звернення не гарантується.

Пілотне тестування функції розпочалося ще восени минулого року — спочатку лише для відеоблогерів із власними каналами. У березні до програми долучили журналістів і політиків. Тепер доступ до неї отримують усі публічні особи незалежно від наявності каналу на YouTube. Щоб під’єднатися до програми, потрібно надати документ, що посвідчує особу, й надіслати відеоселфі — система ідентифікує учасника за рисами обличчя, а не за голосом чи іншими параметрами.

При цьому видалення матеріалу не є автоматичним. Пародійний або сатиричний контент платформа розцінює як добросовісний — і може залишити навіть попри запит на видалення. Відеоблогери, які вже беруть участь у програмі, зверталися із запитами лише щодо «дуже невеликої» кількості матеріалів.

Технічну основу системи становить Content ID — інструмент, що дає правовласникам змогу монетизувати чужий контент, який використовує їхні матеріали. Паралельно YouTube анонсував можливість для авторів додавати до відео власні ШІ-аватари. Продюсерське агентство CAA вже сформувало базу біометричних даних клієнтів для комерційного використання — зокрема, зірка TikTok Хабі Лям продав права на свій цифровий образ для просування товарів в інтернеті.

Ставлення представників індустрії розваг до дипфейків неоднозначне. Одні вбачають у них новий інструмент взаємодії з аудиторією, інші — сприймають насторожено. Втім, тенденція вже окреслилася — цифровий образ публічної особи поступово перетворюється на самостійний актив, здатний приносити дохід.