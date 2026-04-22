YouTube автоматично вимикатиме push-сповіщення від каналів, які ви не дивитесь

YouTube запровадив автоматичне вимкнення push-сповіщень від каналів, на відео яких користувач не реагує понад місяць. Про це пише Engadget.

Зміна стала наслідком тестування, яке Google провела цього року. Аналіз показав — постійні сповіщення від каналів, що їх глядач фактично не переглядає, нерідко змушують його повністю відмовитися від отримання оповіщень на мобільному пристрої. Такий сценарій шкодить і платформі, яка втрачає залученість та доходи, і авторам контенту, які позбуваються каналу зв’язку з аудиторією.

Щоб розірвати це замкнене коло, YouTube припинив надсилати push-сповіщення на смартфони від тих авторів, чиї відео користувач ігнорує більше як місяць. При цьому доступ до оновлень не зникає повністю — сповіщення від таких каналів надалі відображатимуться у вхідних застосунку за іконкою дзвіночка. Для тих же глядачів, які регулярно переходять за сповіщеннями й дивляться відповідні відео, система працюватиме в незмінному режимі.

Окремо в компанії уточнили, що нововведення не торкнеться каналів, які публікують контент рідко. Це стане перевагою для авторів довгих відео, на створення яких витрачається багато часу — підписники не пропустять нові завантаження. Разом з тим залишається відкритим питання: чи відновляться push-сповіщення автоматично, якщо користувач знову почне переглядати канал, який раніше ігнорував.

Загалом YouTube послідовно розширює інструменти керування контентом. Раніше платформа надала користувачам змогу повністю вимкнути відображення Shorts в застосунках для Android та iOS — через нульове обмеження в таймері перегляду коротких відео.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

ЄС дозволить незнімні акумулятори у смартфонах — але є три умови

З 2027 року ЄС вимагатиме від смартфонів знімних акумуляторів — але регламент містить винятки, і більшість сучасних флагманів уже їм відповідає.
Новини

Starlight Creative створила нову графіку для «Суспільне Студія»

Starlight Creative оновила ефірну графіку «Суспільне Студія» — студійні екрани, плашки, інфографічні блоки та шаблони для соцмереж і диджитал-платформ.
Новини

Майже 500 тисяч абонентів «Київстар» вже скористалися 5G

Із січня 2026 року 5G у мережі «Київстар» спробували майже 500 тис. абонентів. Щодня технологію використовують 50 тис. осіб. Середня швидкість — 600–800 Мбіт/с.
Новини

TP-Link назвала себе американською компанією, щоб її роутери не потрапили під заборону в США

TP-Link намагається уникнути заборони продажу власних роутерів у США — і переконує FCC, що є американською компанією, незважаючи на китайське походження.
Новини

Тім Кук залишає посаду гендиректора Apple — компанію очолить Джон Тернус

Apple вперше за 15 років отримає нового гендиректора. З 1 вересня 2026 року компанію очолить Джон Тернус, а Тім Кук стане головою ради директорів.