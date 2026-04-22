ЄС дозволить незнімні акумулятори у смартфонах — але є три умови

З 17 лютого 2027 року в Євросоюзі (ЄС) набудуть чинності нові вимоги до акумуляторів у смартфонах. Хоча загальноприйнята думка зводиться до того, що всі пристрої мають комплектуватися знімними батареями, детальний аналіз регламенту свідчить про інше. Про це пише 9to5Google.

Регламент щодо акумуляторів ЄС ухвалив ще 2023 року, а найпомітніші зміни для мобільних пристроїв внесли у 2025 році. Документ вимагає проєктувати гаджети з урахуванням «ремонтопридатності» та «замінності» компонентів. Згідно з регламентом, акумулятор вважається знімним, якщо його можна вийняти за допомогою інструментів із вільного продажу — без застосування фірмового обладнання, розчинників або теплового впливу. Саме нагрівання клею для відкриття корпусу — стандартна практика при ремонті флагманів на зразок Google Pixel 10 або Samsung Galaxy S26 — за цим визначенням робить такі батареї незнімними.

Утім регламент передбачає вагомий виняток. Виробник має право не робити акумулятор знімним, якщо пристрій відповідає одночасно трьом умовам. По-перше, після 500 повних циклів заряджання батарея має зберігати не менше 83% номінальної місткості. По-друге, після 1000 циклів залишкова місткість повинна становити щонайменше 80%. По-третє, пристрій зобов’язаний мати клас захисту IP67.

Ці критерії вже виконує чимало сучасних смартфонів. Зокрема, Google заявляє, що пристрої починаючи з Pixel 8a зберігають понад 80% місткості акумулятора після тисячі циклів заряджання. Аналогічні заяви робить і Samsung щодо своїх флагманів. Відтак є підстави вважати, що у 2027 році провідним виробникам не доведеться кардинально переробляти конструкцію смартфонів — багато моделей уже відповідають вимогам нового регламенту.