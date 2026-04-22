TP-Link назвала себе американською компанією, щоб її роутери не потрапили під заборону в США

TP-Link провела дві зустрічі з представниками Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) США. Мета переговорів — отримати виняток із заборони на продаж іноземних маршрутизаторів на американському ринку. Компанія при цьому наголосила, що є американською — зі штаб-квартирою в каліфорнійському Ірвайні. Про це пише PCMag.

Зустрічі відбулися 16 квітня. Юристи та консультанти TP-Link спілкувалися зі співробітниками FCC Олівією Трасті та Анною Гомес. Компанія добивається «умовного схвалення» для своїх споживчих маршрутизаторів — аналогічного до того, що вже надали Netgear і Adtran на 18 місяців.

- Реклама -

Щодо американського статусу компанії ситуація неоднозначна. TP-Link заснована у 1996 році в китайському Шеньчжені. З 2022 року американський підрозділ компанії розпочав процедуру відокремлення, яка тривала два роки. На офіційному сайті виробника для американського ринку підкреслюється відсутність зв’язків із Китаєм. Зазначається, що саме американські підрозділи «володіють і керують» глобальним бізнесом TP-Link. Засновник і генеральний директор компанії Джефрі Чао та його дружина є власниками бізнесу й обоє мешкають в Ірвайні. Чао є громадянином КНР і має намір отримати постійну посвідку на проживання в США за програмою «золотої картки» Дональда Трампа. Умова — виплата 1 млн доларів.

Аби отримати дозвіл на продаж, TP-Link доведеться розкрити структуру власності, механізми підтримки з боку іноземних урядів і громадянство керівників. Додатковою вимогою є детальний, обмежений у часі план зі створення або розширення виробництва на території США. Компанія також зобов’язана вказати країну походження всіх компонентів для нових моделей маршрутизаторів, які планує реалізовувати на американському ринку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окремим чинником залишається безпека. Обладнання TP-Link неодноразово ставало мішенню для зловмисників і використовувалося в хакерських кампаніях. У відповідь компанія опублікувала попередження для постраждалих клієнтів — із рекомендацією замінити пристрої або оновити прошивку за наявності такої можливості.

Поки тривають переговори, TP-Link та інші великі бренди зберігають право продавати наявні моделі в США. Однак надавати оновлення прошивки вони зможуть лише до 1 березня 2027 року. FCC обіцяє уточнити свою політику. Якщо цього не станеться — виробники втратять можливість випускати оновлення безпеки для своєї продукції на американському ринку.