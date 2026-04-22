Тім Кук залишає посаду гендиректора Apple — компанію очолить Джон Тернус

Apple оголосила про зміну генерального директора. З 1 вересня 2026 року компанію очолить Джон Тернус, який наразі обіймає посаду віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення. Про це повідомляється на сайті компанії.

Чинний голова Apple Тім Кук переходить на посаду виконавчого голови ради директорів. До вересня він продовжуватиме керувати компанією й займатиметься передачею справ. Після переходу Кук зосередиться на взаємодії з регуляторами та стратегічному розвитку. Рішення про зміну керівництва рада директорів ухвалила одностайно — як підсумок довгострокового плану наступництва. Сам Кук назвав керівництво Apple «найбільшою привілегією» у своєму житті. За його словами, він повністю впевнений у своєму наступнику — Тернус поєднує інженерне мислення новатора з необхідними лідерськими якостями.

Джон Тернус пропрацював в Apple близько 25 років. До компанії він приєднався 2001 року й відтоді брав участь у розробці багатьох пристроїв. Упродовж останніх років він курував апаратну частину практично всіх ключових продуктів — від iPhone та Mac до AirPods і Apple Watch. 2021 року Тернус увійшов до складу топменеджменту компанії. Ще раніше ЗМІ називали його головним кандидатом на роль наступника Кука.

Тернуса вважають одним із головних архітекторів сучасної лінійки пристроїв Apple. Зокрема, він відіграв важливу роль у розвитку комп’ютерів Mac після переходу на фірмові процесори Apple Silicon. Тернус також брав участь у запуску нових продуктових категорій — зокрема гарнітури Apple Vision Pro. На відміну від Кука, який уславився як фінансовий і операційний менеджер, Тернус — передусім інженер.

Тім Кук очолив Apple 2011 року, замінивши на посаді засновника компанії Стіва Джобса. За цей час ринкова капіталізація Apple зросла більш ніж удесятеро — приблизно з $350 млрд до $4 трлн, а річна виручка збільшилась майже вчетверо і за підсумками 2025 фінансового року перевищила $416 млрд.

За Кука Apple активно розвивала сервісний напрям — iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay — і вивела на ринок нові категорії пристроїв, зокрема Apple Watch, AirPods та гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Одним із ключових кроків стало перенесення iPhone, iPad, а відтак і Mac на власні процесори, що дозволило компанії посилити контроль над екосистемою і підвищити енергоефективність пристроїв.

Одночасно зі зміною керівництва відбудуться зміни в структурі ради директорів. Чинний голова ради Артур Левінсон перейде на роль провідного незалежного директора, а Тернус увійде до складу ради. В Apple підкреслюють, що зміна керівництва проходить планово і без різкого зламу курсу. Компанія розраховує, що під керівництвом Тернуса збережеться фокус на апаратних рішеннях та інтеграції технологій. Розвиток власної екосистеми та ключових продуктів при цьому продовжиться.

