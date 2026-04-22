З 20 квітня щоденний інформаційний проєкт «Суспільне Студія» виходить в ефір з оновленим студійним та ефірним дизайном. Нову графічну систему розробила команда Starlight Creative — дизайн-підрозділ Starlight Media. Про це повідомляє Суспільне мовлення.

В основі концепції — метафора лінзи, головного символу Суспільного. Прозорий оптичний елемент уособлює редакційні принципи «Суспільне Студія» — тримати фокус і бачити головне в інформаційному потоці. Метафору діафрагми об’єктива покладено в основу моушену та графіки — її рух задає динаміку всій візуальній системі.

Графічна концепція продовжує традицію скляної призми як символу Суспільного. Прозора за природою, вона не спотворює реальність, а розкладає її на спектр — показуючи події з різних боків. «Ця візуальна спадкоємність маркує продукт як частину Суспільного, а візуальна мова транслює приналежність до незалежного мовника і редакційних стандартів ще до першого слова в ефірі», — зазначила Каріна Канєвська, заступниця директора департаменту промо і дизайну Суспільного.

Оновлення охопило всю систему оформлення. Студійні екрани та ефірна графіка тепер витримані в єдиній оптичній стилістиці з ефектами заломлення світла. Також оновлено повноекранні інформаційні елементи — плашки цитат із соцмереж, інфографічні блоки — і шаблони для соцмереж та диджитал-платформ. Цікаве рішення — тематичні фони, що змінюються залежно від часу доби: ранковий, денний та вечірній. Завдяки кольоровій логіці доби всі студії «Суспільне Студія» сприймаються як єдина система, незалежно від міста чи часу ефіру.

Для Starlight Creative це продовження тривалої співпраці з Суспільним. Спільний досвід команд охоплює Національний відбір на Євробачення, міжнародні проєкти та соціальні ініціативи. «Цей проєкт — продовження нашої системної та ціннісної співпраці з Суспільним мовленням на території якісних та професійних рішень, що посилюють українські медіа», — розповіла Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media та CEO Starlight Creative.

«Суспільне Студія» — щоденний прямоефірний проєкт, де ведучі разом із гостями обговорюють ключові теми порядку денного. Проєкту у березні виповнилося два роки. Він виходить на Першому каналі Суспільного та на YouTube-каналі й сайті «Суспільне Новини» щобудня з 7:00 до 21:00, у вихідні — з 7:00 до 12:00 та з 14:00 до 21:00.