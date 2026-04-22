Starlight Creative створила нову графіку для «Суспільне Студія»

Новий дизайн «Суспільне Студія»

З 20 квітня щоденний інформаційний проєкт «Суспільне Студія» виходить в ефір з оновленим студійним та ефірним дизайном. Нову графічну систему розробила команда Starlight Creative — дизайн-підрозділ Starlight Media. Про це повідомляє Суспільне мовлення.

В основі концепції — метафора лінзи, головного символу Суспільного. Прозорий оптичний елемент уособлює редакційні принципи «Суспільне Студія» — тримати фокус і бачити головне в інформаційному потоці. Метафору діафрагми об’єктива покладено в основу моушену та графіки — її рух задає динаміку всій візуальній системі.

Графічна концепція продовжує традицію скляної призми як символу Суспільного. Прозора за природою, вона не спотворює реальність, а розкладає її на спектр — показуючи події з різних боків. «Ця візуальна спадкоємність маркує продукт як частину Суспільного, а візуальна мова транслює приналежність до незалежного мовника і редакційних стандартів ще до першого слова в ефірі», — зазначила Каріна Канєвська, заступниця директора департаменту промо і дизайну Суспільного.

Нова графіка «Суспільне Студія»

Оновлення охопило всю систему оформлення. Студійні екрани та ефірна графіка тепер витримані в єдиній оптичній стилістиці з ефектами заломлення світла. Також оновлено повноекранні інформаційні елементи — плашки цитат із соцмереж, інфографічні блоки — і шаблони для соцмереж та диджитал-платформ. Цікаве рішення — тематичні фони, що змінюються залежно від часу доби: ранковий, денний та вечірній. Завдяки кольоровій логіці доби всі студії «Суспільне Студія» сприймаються як єдина система, незалежно від міста чи часу ефіру.

Для Starlight Creative це продовження тривалої співпраці з Суспільним. Спільний досвід команд охоплює Національний відбір на Євробачення, міжнародні проєкти та соціальні ініціативи. «Цей проєкт — продовження нашої системної та ціннісної співпраці з Суспільним мовленням на території якісних та професійних рішень, що посилюють українські медіа», — розповіла Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media та CEO Starlight Creative.

Нове оформлення «Суспільне Студія»

«Суспільне Студія» — щоденний прямоефірний проєкт, де ведучі разом із гостями обговорюють ключові теми порядку денного. Проєкту у березні виповнилося два роки. Він виходить на Першому каналі Суспільного та на YouTube-каналі й сайті «Суспільне Новини» щобудня з 7:00 до 21:00, у вихідні — з 7:00 до 12:00 та з 14:00 до 21:00.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

ЄС дозволить незнімні акумулятори у смартфонах — але є три умови

З 2027 року ЄС вимагатиме від смартфонів знімних акумуляторів — але регламент містить винятки, і більшість сучасних флагманів уже їм відповідає.
Новини

Майже 500 тисяч абонентів «Київстар» вже скористалися 5G

Із січня 2026 року 5G у мережі «Київстар» спробували майже 500 тис. абонентів. Щодня технологію використовують 50 тис. осіб. Середня швидкість — 600–800 Мбіт/с.
Новини

TP-Link назвала себе американською компанією, щоб її роутери не потрапили під заборону в США

TP-Link намагається уникнути заборони продажу власних роутерів у США — і переконує FCC, що є американською компанією, незважаючи на китайське походження.
Новини

Тім Кук залишає посаду гендиректора Apple — компанію очолить Джон Тернус

Apple вперше за 15 років отримає нового гендиректора. З 1 вересня 2026 року компанію очолить Джон Тернус, а Тім Кук стане головою ради директорів.
Новини

Google перейменувала ProducerAI на Flow Music і розширила його функціонал

Google перейменувала ProducerAI на Flow Music та розширила можливості ШІ-редактора для генерації й реміксування музичних треків за текстовими підказками.