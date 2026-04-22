Національний оператор «Київстар» оприлюднив перші результати пілотного тестування 5G. Статистика свідчить — попри те що мережа охоплює лише тестові майданчики, абоненти активно користуються новим стандартом, а трафік передачі даних невпинно зростає.

Наразі пілотні зони розгорнуті у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Компанія також готується запустити 5G-пілоти в Києві та Одесі. Тестування відбувається в реальних міських умовах: оператор вивчає мережеве навантаження, поведінку користувачів та ефективність роботи обладнання. Зібрані дані стануть основою для планування повноцінного розгортання 5G в Україні після завершення війни.

З моменту запуску перших пілотних ділянок у січні 2026 року майже 500 тисяч абонентів скористалися 5G у мережі «Київстар». Щодня нову технологію використовують близько 50 тисяч осіб. У пілотних зонах Львова та Харкова частка 5G сягає 40% від загального трафіку передачі даних. Загалом мережа вже обробила понад 358 ТБ даних у новому стандарті. Найактивніше 5G задіюють власники смартфонів Apple iPhone та Samsung Galaxy.

Зі швидкісними показниками картина наступна. Під час закритих тестувань в умовах мінімального навантаження максимальна швидкість сягнула понад 2,4 Гбіт/с. Після відкриття доступу для всіх користувачів і зростання кількості підключень середня швидкість у тестовій мережі становить 600–800 Мбіт/с, а пікова перевищує 1,7 Гбіт/с. Для порівняння — така пропускна здатність дозволяє завантажити фільм у HD-якості за лічені секунди та дивитися відео у 4K без затримок.

Водночас 4G ще тривалий час залишатиметься основним стандартом мобільного зв’язку в Україні. «Київстар» продовжує модернізувати 4G-мережу, нарощуючи її місткість і пропускну здатність, та зберігає лідерство за кількістю 4G базових станцій в Україні. Це підтверджено внутрішніми даними компанії та звітністю постачальників перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) станом на 31 грудня 2025 року, без урахування тимчасово окупованих територій. Швидкісний LTE вже доступний для понад 96% населення, а пікова швидкість у мережі досягає 1 Гбіт/с.

Розгортання 5G — наступний етап розвитку цифрової інфраструктури оператора, який відкриє нові можливості насамперед для інноваційних рішень у бізнесі та держуправлінні.