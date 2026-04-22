Google перейменувала ProducerAI на Flow Music і розширила його функціонал

Google перейменувала свій штучний інтелект (ШІ) для роботи зі звуком — ProducerAI — на Flow Music та одночасно анонсувала низку нових інструментів для редагування треків. Про це пише 9to5Google.

Нова назва з’явилася лише через кілька місяців після придбання сервісу у лютому 2026 року. Про ребрендинг компанія повідомила через офіційний акаунт у мережі X, де також розповіла про розширення можливостей інструменту.

- Реклама -

Зокрема, Flow Music отримав функцію реміксу, що працює на основі текстових підказок. Відтепер користувачі можуть змінювати окремі фрагменти треку, замінювати їх або розвивати далі — без необхідності переписувати всю композицію. Google навела конкретні приклади таких запитів — наприклад, перетворити lo-fi піано-інтро на масивний dubstep-дроп, згенерувати п’ять варіантів гітарного соло для вибору кращого або одночасно замінити кілька приспівів.

Ребрендинг також продиктований бажанням Google уніфікувати лінійку продуктів у межах Google Labs. Нова назва ставить музичний сервіс поруч із вже наявним інструментом Flow для відеомонтажу — разом вони утворюють єдине сімейство, а не набір розрізнених експериментальних рішень. Водночас Flow Music зберігає технологічну основу — Gemini та Lyria 3, які нещодавно навчились генерувати треки тривалістю до трьох хвилин.

Сервіс уже доступний для тестування на окремому сайті flowmusic.app. Там можна перевірити як нові функції реміксування, так і базові інструменти генерації та редагування музики.