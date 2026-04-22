Google перейменувала ProducerAI на Flow Music і розширила його функціонал

Google перейменувала свій штучний інтелект (ШІ) для роботи зі звуком — ProducerAI — на Flow Music та одночасно анонсувала низку нових інструментів для редагування треків. Про це пише 9to5Google.

Нова назва з’явилася лише через кілька місяців після придбання сервісу у лютому 2026 року. Про ребрендинг компанія повідомила через офіційний акаунт у мережі X, де також розповіла про розширення можливостей інструменту.

Зокрема, Flow Music отримав функцію реміксу, що працює на основі текстових підказок. Відтепер користувачі можуть змінювати окремі фрагменти треку, замінювати їх або розвивати далі — без необхідності переписувати всю композицію. Google навела конкретні приклади таких запитів — наприклад, перетворити lo-fi піано-інтро на масивний dubstep-дроп, згенерувати п’ять варіантів гітарного соло для вибору кращого або одночасно замінити кілька приспівів.

Ребрендинг також продиктований бажанням Google уніфікувати лінійку продуктів у межах Google Labs. Нова назва ставить музичний сервіс поруч із вже наявним інструментом Flow для відеомонтажу — разом вони утворюють єдине сімейство, а не набір розрізнених експериментальних рішень. Водночас Flow Music зберігає технологічну основу — Gemini та Lyria 3, які нещодавно навчились генерувати треки тривалістю до трьох хвилин.

Сервіс уже доступний для тестування на окремому сайті flowmusic.app. Там можна перевірити як нові функції реміксування, так і базові інструменти генерації та редагування музики.

Редакція Mediasat
