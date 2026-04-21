ЄКА виділило €18,6 млн на орбітальні випробування терабітного лазерного зв’язку

Європейське космічне агентство (ЄКА) підписало контракт на €18,6 млн із консорціумом на чолі з Kepler Communications. Угода стосується третього елементу проєкту High-throughput Optical Network (HydRON). До консорціуму увійшла ірландська компанія Mbryonics — вона відповідатиме за орбітальну демонстрацію сумісності оптичних терміналів різних виробників.

HydRON — ініціатива ЄКА в рамках програми оптичних і квантових комунікацій ScyLight, що є частиною Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES). Мета проєкту — захищена мережа передачі даних у реальному часі між різними орбітами й між космосом та наземними системами. Директор ЄКА з питань стійкості, навігації та зв’язку Лоран Жаффар назвав HydRON першою у світі багатоорбітальною оптичною мережею з пропускною здатністю до терабіта на секунду.

- Реклама -

Для орбітальних випробувань Kepler Communications побудує супутник на базі стандартної платформи власної мережі. На його борту розмістять кілька оптичних комунікаційних терміналів (ОКТ) від різних європейських постачальників. Mbryonics надасть оптичний термінал StarCom і наземний тестовий стенд для перевірки сумісності між терміналами. Виконавчий директор компанії Джон Маккі зазначив, що випробування мають довести здатність лазерних систем від різних виробників безперешкодно взаємодіяти на орбіті.

Mbryonics позиціює себе як єдину компанію, чиї технології сумісні з усіма основними стандартами оптичного зв’язку. Це дає змогу об’єднувати супутникові угруповання на різних орбітах — від низьких (LEO) до геостаціонарних (GEO) — в єдину інфраструктуру. Аналогічний підхід вже відпрацьовувався в рамках програми DARPA Space-BACN, де тестувалася сумісність апаратів різних виробників.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Паралельно Mbryonics нарощує виробничі потужності. У Шенноні (Ірландія) компанія зводить другий завод Photon 2 площею близько 3700 кв. м. Підприємство має розпочати серійний випуск тисяч терміналів до 2027 року.

Новий контракт логічно продовжує участь Mbryonics у HydRON. Раніше компанія виконала роботи в рамках другого елементу програми — у складі консорціуму на чолі з Thales Alenia Space вона створювала оптичний тестовий майданчик для перевірки надійності системи.

ЄКА також активно розбудовує наземну оптичну інфраструктуру. Нещодавно агентство розгорнуло в чилійських Андах станцію лазерного супутникового зв’язку зі швидкістю 10 Гбіт/с.