Українські хакери зламали внутрішні системи російського супутникового зв’язку «Гонець»

Кіберфахівці «256-ї Кібер штурмової дивізії» разом з аналітичною групою Ukrainian Militant та міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm здобули доступ до закритих даних російської супутникової системи «Гонець». Про це повідомляє InformNapalm.

У ході багаторічної операції вдалося отримати службову документацію структур, що діють в інтересах армії РФ. Зокрема, до рук фахівців потрапило закрите листування та внутрішні матеріали заступника генерального директора акціонерного товариства (АТ) «Супутникова система “Гонець”» і його підлеглих. Здобуті дані упродовж 2023–2025 років систематично передавалися Силам оборони України.

У Росії систему «Гонець» позиціюють як власний аналог Starlink, а надалі планують інтегрувати її термінали на безпілотники. Втім за технічними характеристиками вона суттєво поступається американській системі. «Гонець» є багаторічною спробою розгорнути низькоорбітальну мережу зв’язку, якість послуг якої залишається значно нижчою.

Серед осіб, що фігурують у витоку, — заступник генерального директора Алєксєй Лабзін, котрий став одним із джерел доступу. За інформаційну безпеку компанії відповідав головний спеціаліст служби криптографічного захисту Владімір Катаєв.

Наземна інфраструктура системи охоплює регіональні станції в Москві, Желєзногорську, Южно-Сахалінську, Мурманську, Ростові-на-Дону, Норильську та Анадирі. Об’єкт біля станції «Орбіта» в Анадирі у документах позначено не адресою, а географічними координатами. Московська адреса на вул. Бауманській, 53/2 — формально юридична, однак фактично там зосереджено ключову ІТ-інфраструктуру системи, зокрема центральне програмне забезпечення контролю та управління доступом — єдиного вузла керування всією мережею.

До здобутих матеріалів увійшли дані внутрішньої мережі та документація системи «1С», яка використовується для формування звітності за державними контрактами в межах оборонних закупівель Міністерства оборони РФ. Документи також свідчать про вплив міжнародних санкцій — зокрема про вимушене застосування застарілого програмного забезпечення.

Операція засвідчує не лише компрометацію окремого підприємства, а й системні вразливості кібербезпеки в критичній інфраструктурі Росії. За даними розвідників, навіть структури, вбудовані у військово-промисловий комплекс і космічну галузь, залишаються вразливими через централізовану архітектуру, застарілі технології та людський фактор.