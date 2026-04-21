SWEET.TV запускає перший український документальний true crime-проєкт

Розслідування з Андрієм Данілевичем на SWEET.TV

Стримінговий сервіс SWEET.TV анонсував прем’єру «Розслідування з Андрієм Данілевичем» — першого українського документального true crime-проєкту на платформі. Перший епізод вийде 27 квітня, нові серії з’являтимуться щопонеділка виключно на SWEET.TV.

Проєкт присвячений найрезонанснішим кримінальним справам часів незалежної України. Кожна серія розглядає злочин у комплексі — передумови, хід слідства та способи встановлення злочинця. Ведучий Андрій Данілевич так описує задум проєкту — «Ми не просто розповідаємо про злочини — ми намагаємося зрозуміти, що стоїть за ними, ставимо ті питання, які інші не наважувалися озвучувати. Цей проєкт — про пошук правди, навіть коли вона незручна або шокує».

Що залишилося за лаштунками шокуючих злочинів

Прем’єрний епізод розповідає про серійного вбивцю Юрія Кузьменка на прізвисько «Елвіс», котрий зізнався у вбивстві понад 200 жінок на Київщині. Автори зібрали свідчення очевидців, коментарі рідних жертв та нові деталі цієї резонансної кримінальної справи. Керівниця проєкту Наталія Дерев’янко зазначає: «Ми не шукаємо сенсації. Версія слідства — це не завжди фінал історії. Там, де для когось усе вже завершено, ми ставимо нові запитання і говоримо з тими, кого не почули».

Маркетинг-директорка SWEET.TV Марина Русак пояснює вибір жанру глобальними тенденціями — true crime сьогодні є одним із найпопулярніших форматів у світі завдяки поєднанню реальних історій, сильної драматургії та суспільного запиту на справедливість. «Ми створюємо сучасний український контент, що відповідає глобальним трендам, і для нас важливо запускати формати, які вже довели свою актуальність», — каже вона.

«Розслідування з Андрієм Данілевичем» — частина лінійки SWEET.TV Originals. Платформа послідовно нарощує власне виробництво — цього тижня відбудеться прем’єра розважального шоу «Впізнай брехню», а глядачам уже доступні 12 епізодів проєкту «Вгадай мелодію».

Редакція Mediasat
