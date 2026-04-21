По всій Україні фіксують збій у мережі оператора «Київстар»

Увечері 21 квітня по всій Україні відбувся масштабний збій у мережі мобільного оператора «Київстар» — абоненти з різних регіонів повідомляють про неможливість здійснити дзвінок. Факт перебоїв підтверджує сервіс Downdetector.

Скарги надходять з багатьох міст: виклики не проходять або обриваються на середині розмови, а в деяких випадках мережа зникає повністю. Окрім проблем із дзвінками, частина абонентів повідомляє про нестабільну роботу мережі загалом — зв’язок то з’являється, то пропадає.

- Реклама -

Серед тих, хто зіткнувся зі збоєм, — користувачі, що не можуть додзвонитися ні на мобільні, ні на стаціонарні номери. Масовий характер повідомлень свідчить про системну, а не локальну проблему.

«Київстар» підтвердив збій у роботі мережі. «На цей час справді спостерігаються складнощі зі здійсненням вихідних дзвінків, наші фахівці займаються усуненням складнощів», — йдеться у повідомленні оператора. Абонентам рекомендують періодично перевіряти відновлення послуги.