PlayCity розпочало співпрацю з YouTube для протидії незаконній рекламі азартних ігор

Новини
PlayCity та YouTube

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity розпочало співпрацю з відеоплатформою YouTube для боротьби з незаконною рекламою азартних ігор. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба агентства.

Завдяки взаємодії з платформою вже вдалося заблокувати YouTube-канал із понад 3 тис. підписників, який просував азартні послуги в обхід закону. Крім того, з іншого каналу — з аудиторією понад 133 тис. підписників — видалено відео із забороненою рекламою казино. «Продовжуємо системну роботу над очищенням інформаційного простору від незаконної реклами азартних ігор», — зазначили в PlayCity.

- Реклама -

Ця співпраця — частина ширшої кампанії агентства з протидії нелегальній рекламі в соціальних мережах. Так, у січні 2026 року PlayCity зафіксувало рекордну кількість порушень у TikTok — 80 акаунтів передано платформі для блокування. Водночас в Instagram видалено 2 профілі з незаконним контентом.

Агентство PlayCity діє з 1 квітня 2025 року і замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Рішення про його створення Кабінет міністрів ухвалив 21 березня 2025 року. Загальну державну політику у сфері азартних ігор із лютого 2025 року формує та координує Міністерство цифрової трансформації, якому безпосередньо підпорядковується PlayCity.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

