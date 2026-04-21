Гондурас обійшов Білорусь і Росію за швидкістю фіксованого інтернету і наступає на п’яти Україні

За підсумками березня 2026 року, Гондурас обійшов Білорусь і Росію у рейтингу Speedtest Global Index за швидкістю фіксованого інтернету. Крім того, центральноамериканська країна впритул наблизилася до позицій України. Про це свідчать дані платформи Speedtest від Ookla.

Гондурас посів 80-те місце з медіанною швидкістю завантаження 92,00 Мбіт/с. Для порівняння — Росія опинилася на 82-му місці (91,29 Мбіт/с), Білорусь — на 83-му (90,61 Мбіт/с). При цьому Гондурас піднявся на три позиції, тоді як Росія, навпаки, опустилася на три сходинки вниз.

Україна у березні 2026 посіла 79-те місце у рейтингу фіксованого широкосмугового інтернету — на дві позиції нижче, ніж раніше. Медіанна швидкість завантаження становила 92,24 Мбіт/с, вивантаження — 93,74 Мбіт/с, затримка — 4 мс. Різниця між Гондурасом та Україною за швидкістю завантаження — 0,24 Мбіт/с, а в рейтингу їх розділяє лише одна позиція.

У сегменті мобільного інтернету Україна посіла 81-ше місце — на п’ять позицій вище, ніж раніше. Медіанна швидкість завантаження через мобільні мережі склала 51,61 Мбіт/с, вивантаження — 12,86 Мбіт/с за затримки 26 мс. Росія у мобільному рейтингу відсутня — Speedtest не враховує її показники через невідповідність методологічним критеріям. Білорусь опустилася на п’ять позицій і посіла 96-те місце.

Дані Speedtest Global Index оновлюються щомісяця на основі вимірювань користувачів платформи по всьому світу. Починаючи з червня 2024 року, для включення країни до рейтингу застосовується метод порогу точності (Precision Threshold) — як для мобільного, так і для фіксованого інтернету.