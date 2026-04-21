«Дизель шоу» змінює канал — відтепер проєкт виходитиме на «1+1 Україна»

Телеканал «1+1 Україна» та «Дизель студіо» оголосили про початок стратегічного партнерства — відтак шоу змінює телевізійну прописку. Про це повідомляє пресслужба мовника.

Нові випуски «Дизель шоу» глядачі побачать з 15 травня — щоп’ятниці о 19:00. Водночас канал уточнив, що шоу «Єдиний квартал» залишається на «1+1 Україна» попри нову угоду.

Цьогоріч «Дизель шоу» відзначає 11-річчя — і зустрічає цю дату в статусі найпопулярнішого гумористичного шоу країни. Наразі колектив повернувся з Європейського благодійного туру і готується до ювілейних концертів у Києві, прем’єру яких покаже «1+1 Україна». Відразу після святкування річниці «дизелі» вирушать у великий всеукраїнський тур.

Постійний склад «Дизель студіо» — Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Юлія Мотрук і Дмитро Танкович. До них долучаються зірки серіалів «1+1» — Ольга Атанасова, Лілія Ребрик, Назар Задніпровський та Олександр Ярема. Щороку команда дає понад 150 виступів в Україні, Європі та Америці.

Нагадаємо, у березні ми повідомляли, що MEGOGO отримав права на ранню прем’єру нових концертів «Дизель шоу» — впродовж 2026 року на платформі вийде 35 випусків.

Редакція Mediasat
