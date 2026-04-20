Vodafone запропонував абонентам від 55 років контракт за 200 грн на місяць

Vodafone Україна розпочав акцію POVAGA — спеціальну пропозицію для нових контрактних клієнтів віком від 55 років. За 200 грн на місяць учасники отримують повний комплект послуг мобільного зв’язку, а фіксована ціна гарантується на 12 місяців.

До пакета входять безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone та безлімітний інтернет в Україні. Крім того, до пакета включено 1000 хвилин для дзвінків на номери інших операторів. Ці хвилини поширюються і на дзвінки рідним у 27 країнах Європейського союзу (ЄС). Роумінгові можливості також передбачені — пакет включає 15 ГБ мобільного інтернету та 150 SMS для використання в країнах ЄС.

Щоб скористатися акційними умовами, потрібно до 31 травня 2026 року звернутися до будь-якого магазину Vodafone із паспортом та ідентифікаційним кодом (ІПН). Далі — перенести свій номер від іншого оператора на контрактне обслуговування. Номер при цьому залишається незмінним.

Контрактна форма обслуговування, на яку переходить абонент, забезпечує не лише вигідну ціну, а й додатковий захист номера. Детальніше з умовами акції POVAGA можна ознайомитися у магазинах Vodafone або на офіційній сторінці акції.