SpaceX звинуватила Blue Origin у потенційних радіозавадах для Starlink

SpaceX подала заперечення до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) проти проєкту супутникового інтернету TeraWave компанії Blue Origin. На думку компанії Ілона Маска, запропонована схема роботи TeraWave може спричинити радіозавади для Starlink та інших супутникових сервісів. Про це пише PCMag.

Blue Origin планує розгорнути угруповання TeraWave із 5 408 супутників для обслуговування корпоративних і державних клієнтів. SpaceX не вимагає закрити проєкт конкурента. Водночас компанія наполягає, що поточна конфігурація TeraWave несе серйозні ризики для ефективного використання спектра.

Суть претензій — у виборі частот для телеметрії, відстеження та управління супутниками. Зокрема, Blue Origin має намір залучити ті самі Ka- та E-діапазони, що й Starlink — 18,8–19,3 ГГц, 71–76 ГГц і 81–86 ГГц. На думку SpaceX, справжня проблема — у намірі Blue Origin застосувати всеспрямовані антени з низьким коефіцієнтом підсилення. Такі антени потребують більшої потужності й посилюють ризик завад для сусідніх супутникових систем. Відтак SpaceX закликає конкурента перейти на спрямовані з’єднання з високим коефіцієнтом підсилення, що зробить роботу мережі ефективнішою і знизить взаємний вплив.

Позицію SpaceX поділяють й інші гравці ринку. Так, AST SpaceMobile заявила про ризики радіозавад для власної супутникової мережі. Viasat своєю чергою звернулася до FCC із проханням відхилити заявку Blue Origin на операції управління супутниками — через загрозу менш ефективного використання спектра.