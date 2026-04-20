Навіщо смартфону 3 камери: користь чи маркетинг

Спецпроєкт
Мобільна фотографія швидко змінилася: від одного пристрою, що записує, — до систем із кількох модулів. Це ускладнення заради маркетингу. Причина криється в обмеженні компактної оптики. Один об’єктив добре не зніматиме все підряд: і широкі пейзажі, і віддалені об’єкти. Тому додають різні сенсори, щоб кожен відповідав за свою задачу і давав кращий результат.

Що означають 3 камери

У мобільника вбудовані інструменти під різні задачі.

Типова конфігурація:

  • основна — універсальна, дає найвищу якість, до 200 Мп;
  • ультраширока — для кадрів із великим кутом огляду (від ~120°);
  • телеоб’єктив — для наближення без втрати якості.

У деяких моделях, як от Samsung Ultra s26, два телеоб’єктиви — для різних рівнів зуму. Усі ці камери працюють разом, а система об’єднує результат у цілісне зображення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Де це корисно 

Три пристрої, що записують, дають переваги в повсякденному фільмуванні. Ультраширокий модуль дозволяє вмістити більше: пейзажі, архітектуру, великі компанії. Телекамера дає пречудовий зум без втрати якості, на відміну від цифрового наближення. Портрети теж мають кращий вигляд. Фон відділяється. У складному світлі з кількох об’єктивів збираються більше даних. Фото виходять чіткішими й з меншими втратами.

Обмеження та компроміси

Основна камера значно ефективніша за додаткові. У другорядних модулів часто нижча якість: менша світлосила, гірша деталізація і динамічний діапазон. Тому при перемиканні між модулями зображення відрізнятимуться. Багато залежить від обробки. Іноді смартфон «витягує» знімки внаслідок алгоритмів. Але це даватиме неприродні кольори або зайву різкість. У бюджетних моделях третя камера часто допоміжна і майже не впливає на результат.

Маркетинг і реальність

Виробники часто акцентують на кількості модулів. Це простий і зрозумілий маркетинг. Але однакова цифра не означає однакові можливості. Користь є тоді, коли кожен об’єктив виконує свою задачу і дає нормальну якість. Інакше третій модуль «для галочки», щоб мав принагідне позиціювання в характеристиках.

Кому це потрібно

Чи буде користь, якщо купити  телефон з трьома камерами — залежить, як використовується смартфон.

Основні сценарії:

  1. повсякденні фото — різниця є, але не критична;
  2. аматорське фільмування — більше можливостей для експериментів;
  3. створення контенту — важливий набір камер для різних ракурсів.

Для простих задач вистачає основної. Додаткові модулі стають корисними, коли знімають частіше і різноманітніше. У підсумку важливі не кількість об’єктивів, а їх якість і робота алгоритмів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

MS Special — це команда контент-райтерів, які перетворюють ідеї в якісні тексти. Ми пишемо, редагуємо та публікуємо статті як для бізнесу, так і від бізнесу. Завжди вчасно, завжди якісно.
