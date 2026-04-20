Мобільний браузер Microsoft Edge отримав фонове відтворення YouTube без Premium-підписки

Microsoft Edge Canary та YouTube

Розробники Microsoft знайшли спосіб відтворювати відео YouTube у фоновому режимі на смартфонах — без підписки YouTube Premium. Відповідну функцію виявили в експериментальній збірці мобільного браузера Edge Canary, про що пише Windows Central.

Фонове відтворення означає, що ролик продовжує відтворюватись навіть після переходу на іншу вкладку або повернення на головний екран. Саме цю функцію YouTube обмежив для сторонніх браузерів цього року, намагаючись стимулювати користувачів придбати підписку Premium. Edge Canary, однак, обходить це обмеження — дослідник застосунків продемонстрував можливість у соцмережі X.

Водночас у тій самій збірці з’явилися індикатори звуку на вкладках — вони дають змогу одразу зрозуміти, в якій вкладці зараз відтворюється аудіо. Крім того, в контекстному меню вкладки можна оперативно вимкнути або увімкнути звук для конкретного сайту.

Вперше Microsoft реалізувала цю функцію в Edge Canary ще наприкінці 2025 року — тоді її потрібно було активувати вручну в налаштуваннях браузера. Згодом функцію прибрали, а тепер вона повернулась у вдосконаленому вигляді. Поява функції збіглася з черговим підвищенням ціни на підписку YouTube Premium. Нещодавно платформа переглянула тарифи для користувачів у США — індивідуальний план зріс з $14 до $16 на місяць, сімейний — з $23 до $27. YouTube Music Premium для одного користувача подорожчав з $11 до $12, сімейний варіант — з $17 до $19.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
