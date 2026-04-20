Мобільний браузер Microsoft Edge отримав фонове відтворення YouTube без Premium-підписки

Розробники Microsoft знайшли спосіб відтворювати відео YouTube у фоновому режимі на смартфонах — без підписки YouTube Premium. Відповідну функцію виявили в експериментальній збірці мобільного браузера Edge Canary, про що пише Windows Central.

Фонове відтворення означає, що ролик продовжує відтворюватись навіть після переходу на іншу вкладку або повернення на головний екран. Саме цю функцію YouTube обмежив для сторонніх браузерів цього року, намагаючись стимулювати користувачів придбати підписку Premium. Edge Canary, однак, обходить це обмеження — дослідник застосунків продемонстрував можливість у соцмережі X.

Google recently removed the option to play YouTube videos in the background on third-party mobile browsers (they say this is a feature intended only for Premium users). Well, Microsoft has found a workaround and this option is working again in Edge Canary:https://t.co/E0HPhAdtsB pic.twitter.com/HSFhuHf3oR — Leopeva64 (@Leopeva64) April 16, 2026

Водночас у тій самій збірці з’явилися індикатори звуку на вкладках — вони дають змогу одразу зрозуміти, в якій вкладці зараз відтворюється аудіо. Крім того, в контекстному меню вкладки можна оперативно вимкнути або увімкнути звук для конкретного сайту.

Вперше Microsoft реалізувала цю функцію в Edge Canary ще наприкінці 2025 року — тоді її потрібно було активувати вручну в налаштуваннях браузера. Згодом функцію прибрали, а тепер вона повернулась у вдосконаленому вигляді. Поява функції збіглася з черговим підвищенням ціни на підписку YouTube Premium. Нещодавно платформа переглянула тарифи для користувачів у США — індивідуальний план зріс з $14 до $16 на місяць, сімейний — з $23 до $27. YouTube Music Premium для одного користувача подорожчав з $11 до $12, сімейний варіант — з $17 до $19.