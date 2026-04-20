MEGOGO покаже півфінали національних кубків Німеччини, Франції та Італії

З 21 по 23 квітня медіасервіс MEGOGO транслюватиме півфінальні матчі національних кубків трьох провідних футбольних ліг Європи — німецького, французького та італійського. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У Кубку Німеччини глядачів чекають два принципові протистояння. 22 квітня о 21:45 зіграють «Баєр» і «Баварія» — поєдинок, який вже зараз виглядає як дострокове визначення фаворита турніру. Наступного дня, 23 квітня, о тій самій годині відбудеться матч «Штутгарт» – «Фрайбург». Обидва поєдинки коментуватимуть Роман Котляр і Володимир Звєров відповідно.

- Реклама -

У межах Кубка Франції перший півфінал пройде 21 квітня о 22:10 — «Ланс» зустрінеться з «Тулузою». Наступного дня о 22:00 на поле вийдуть «Страсбур» і «Ніцца». Матчі коментуватимуть Павло Посохов та Олександр Сукманський.

Особливий формат у Кубку Італії — тут півфінали складаються з двох матчів. Перші ігри відбулися на початку березня і завершилися внічию: «Лаціо» – «Аталанта» — 2:2 та «Комо» – «Інтер» — 0:0. Відтак усе вирішиться у відповідних поєдинках. 21 квітня о 22:00 «Інтер» прийме «Комо», а 22 квітня о 22:00 «Аталанта» зіграє з «Лаціо». За мікрофоном працюватимуть Віталій Похвала та Володимир Кобельков.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

В Україні всі матчі транслюватиме MEGOGO як офіційний мовник національних кубків цих країн. Поєдинки будуть доступні за передплатами «Спорт» та в усіх пакетах «MEGOPACK» — на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також у розділі «Футбол» підрозділу «Спорт».

Водночас матчі Кубка Франції — «Ланс» – «Тулуза» (21 квітня) та «Страсбур» – «Ніцца» (22 квітня) — можна буде переглянути безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 і кабельних мережах.