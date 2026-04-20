Маск хоче нацькувати FCC на європейських регуляторів за дискримінацію SpaceX

Американська аерокосмічна компанія SpaceX подала скаргу до Федеральної комісії США зі зв’язку (FCC) із закликом підготувати відповідні заходи проти європейських гравців ринку. Приводом стало занепокоєння законопроєктом ЄС, що регулює аерокосмічний ринок регіону і може поставити іноземні компанії у свідомо невигідне становище. Про це пише The Telegraph.

Скарга SpaceX стала частиною ширшого розслідування FCC щодо антиконкурентних практик у ЄС стосовно американської аерокосмічної галузі. На думку компанії, низка іноземних урядів «вдаються до несправедливої та дискримінаційної регуляторної політики». Голова FCC Брендан Карр попередив: відомство може запровадити обмеження для європейських аерокосмічних компаній, якщо законопроєкт буде ухвалений у нинішньому вигляді. Раніше FCC назвала його «неприйнятним регуляторним тягарем», що запроваджує «нетарифні бар’єри» для виходу американських компаній на ринок ЄС.

Якщо SpaceX досягне свого, європейські аерокосмічні компанії в США зіткнуться зі строгим ліцензуванням і регулярними перевірками. Натомість новий законопроєкт ЄС зобов’язує американські компанії отримувати спеціальні ліцензії та дотримуватися суворих екологічних вимог — зокрема щодо «світлового забруднення». Крім того, документ передбачає право європейських регуляторів перевіряти стартові майданчики іноземних компаній. Тим, хто не відповідатиме вимогам, загрожує відсторонення від ринку ЄС, а порушникам — оборотні штрафи до 2% від річного виторгу.

SpaceX вважає деякі норми законопроєкту технічно нездійсненними. Окремі положення щодо угруповань із понад 1000 супутників компанія розцінює як дискримінаційні — під ці обмеження потрапляє її дочірня структура Starlink. Загострення між Маском та європейськими законодавцями вже привернуло увагу регуляторів Великої Британії. Зі свого боку ЄС наполягає, що документ спрямований на формування єдиного правового поля для космічного бізнесу та підтримку стартапів.

Варто зазначити, що це не єдина активність SpaceX у FCC останнім часом. Компанія також подала заперечення проти проєкту супутникового інтернету TeraWave компанії Blue Origin, вважаючи, що запропонована схема роботи може спричинити радіозавади для Starlink та інших супутникових сервісів.