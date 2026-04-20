lifecell відкрив тариф «Турбота» для всіх абонентів від 55 років

lifecell розширює умови підключення акційного тарифного плану «Турбота» вартістю 190 грн на місяць. З 15 квітня 2026 року тариф доступний усім абонентам від 55 років — чинним клієнтам мережі, новачкам і тим, хто переходить від іншого оператора.

Для підключення тарифу необхідно підтвердити вік відповідно до чинного законодавства та надати копію паспорта. Нові користувачі мають кілька варіантів активації. Перший — придбати стартовий пакет «Універсальний» і обрати тариф «Турбота». Перший місяць у такому разі обійдеться в 140 грн завдяки різниці вартості стартового пакета. Другий варіант — активувати стартовий пакет «Максі». Якщо абонент переходить на «Турботу» впродовж 28 днів після активації, перший місяць включається в оплачений пакет «Максі». Абоненти інших операторів можуть під’єднатися безпосередньо під час переходу до lifecell зі збереженням номера за процедурою перенесення мобільного номера (MNP).

Тариф «Турбота» передбачає безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell і 1000 хвилин на інші оператори по Україні. Також включено 20 ГБ мобільного інтернету та безлімітний трафік для популярних застосунків — YouTube, Viber, Facebook, TikTok та інших. При цьому після витрати перших 50 ГБ сукупного трафіку швидкість знижується до 1 Мбіт/с до кінця оплаченого місяця.

Додатково для власників тарифу «Турбота» доступна послуга «Тарифна підписка» — вона дозволяє оплатити до 12 пакетів послуг наперед. За такої схеми щомісячна вартість знижується зі 190 до 161,50 грн, що дає змогу заощадити й уникнути регулярних щомісячних платежів. Ціна тарифу гарантовано залишатиметься незмінною до 31 грудня 2027 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

lifecell традиційно посідає лідерські позиції на ринку MNP. Лише за перші три місяці 2026 року до мережі оператора перейшли понад 156 тис. нових абонентів. Загалом від запуску послуги у 2019 році понад 980 тис. українців змінили оператора на користь lifecell зі збереженням номера. Ці дані ґрунтуються на базі Українського державного центру радіочастот та звітах НКЕК.