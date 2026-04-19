Запуск супутника BlueBird 7 компанії AST SpaceMobile, яка готується до тестів в Україні, завершився невдачею

Третій запуск ракети New Glenn завершився частковою невдачею. Супутник зв’язку BlueBird 7 компанії AST SpaceMobile опинився на нижчій орбіті, ніж планувалося. Про це повідомляє AST SpaceMobile.

Старт місії NG-3 відбувся 19 квітня 2026 року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Після відокремлення від носія супутник увімкнувся і зв’язок із ним встановили, однак апарат перебував на нештатній орбіті. За попередніми даними, проблема виникла до другого ввімкнення двигунів другого ступеня — перше спрацювало штатно. Через занадто низьку орбіту бортові двигуни супутника не могли підтримати його роботу, тож BlueBird 7 звели з орбіти. Точний характер несправності другого ступеня Blue Origin поки не розкриває.

Попри аварійний сценарій, першому ступеню ракети пощастило більше. Ступінь на ім’я «Never Tell Me the Odds» здійснив контрольовану посадку на плавучу платформу Jacklyn в Атлантичному океані — вже вдруге в своїй «кар’єрі». Цей самий прискорювач раніше успішно повернувся після запуску 13 листопада 2025 року, ставши першим бустером Blue Origin, що виконав два польоти поспіль. Раніше таке вдавалося лише SpaceX із ракетою Falcon 9. Перед місією NG-3 ступінь пройшов модернізацію — зокрема, всі сім двигунів BE-4 замінили на нові, а конструкцію доповнили оновленими системами теплозахисту. У майбутньому Blue Origin планує повторно використовувати і самі двигуни, повернуті після місії NG-2.

BlueBird 7 належить до нового покоління супутників AST SpaceMobile — американської компанії з Техасу. Вона розробляє орбітальну мережу стільникового зв’язку для прямої передачі даних на звичайні смартфони без наземних антен. Апарати оснащені розкладними фазованими антенними решітками і підтримують голосовий зв’язок, передачу даних та відео. Втрачений супутник мав стати восьмим апаратом AST SpaceMobile на низькій навколоземній орбіті, після BlueBird 6. Його вартість покриє страховий поліс компанії, проте невдача негативно вплине на темпи розгортання угруповання.

Наразі на штатній орбіті перебуває сім супутників AST SpaceMobile. Для початку комерційного обслуговування компанія потребує від 45 до 60 апаратів, а у перспективі угруповання має налічувати 243 супутники. До кінця 2026 року AST SpaceMobile планує вивести на орбіту близько 45 апаратів — приблизно по одному-два на місяць. Це стає можливим завдяки угодам із кількома ракетними операторами. Вже за 30 днів до запуску будуть готові три наступні супутники — BlueBird 8, 9 і 10. Виробництво апаратів уже триває: зараз компанія виготовляє партію до BlueBird 32 включно.

Попри аварію, інтерес до технологій AST SpaceMobile не згасає. Зокрема, цієї осені супутниковий зв’язок компанії тестуватимуть і в Україні — Vodafone Ukraine виділить частину свого радіочастотного спектра для пілотного проєкту, старт якого заплановано на вересень 2026 року.