Радник Міноборони розповів, які SIM-карти Росія встановлює у дрони «Шахед»

Радник Міністерства оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що в російських ударних дронах «Шахед» використовуються SIM-карти оператора «Теле2» (t2) — їх спеціально закуповують і передають виробникам безпілотників партіями. Про це пише dev.ua з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Бескрестнова, всередині України роботу цих SIM-карт уже обмежили. Втім, проблема зберігається поблизу кордонів. Там дрони здатні під’єднуватися до мереж у роумінгу — через білоруських операторів, а імовірно також через інфраструктуру Польщі чи Румунії.

Крім того, радник допускає, що картки оператора t2 можуть застосовуватися і в інших безпілотниках, які останнім часом фіксують у різних країнах Європи. Однак він підкреслює — це лише вірогідний сценарій, без окремих підтверджених технічних деталей.

На цьому тлі Бескрестнов закликав телекомунікаційних операторів інших країн розірвати роумінгові угоди та міжнародний інтерконект з t2. Саме через ці механізми SIM-карти залишаються активними за межами Росії — навіть після їхнього блокування в Україні.

Ключова проблема — не в самих картках, а в тому, що міжнародні мережі дозволяють частково обходити українські обмеження. Відтак питання виходить за межі внутрішньої безпеки та залежить від готовності іноземних операторів розривати подібні з’єднання.

Редакція Mediasat
