В Японії у швидкісних поїздах з’являться вікна з вбудованими 5G-антенами

Японський залізничний оператор JR Central оголосив про впровадження нової технології — купе зі спеціальними вікнами, в які вбудовані антени 5G, а також системи шумозаглушення. Кілька таких купе розгорнуть на шести швидкісних поїздах, пише Nikkei Asia.

Антени для вікон розробила японська компанія AGC — вона прокладає крізь скло мікроскопічні провідники, які утворюють антенну структуру. Вікна підключатимуться до вбудованого у потяг Wi-Fi-роутера.

AGC пояснює перевагу свого рішення порівняно з конкурентними технологіями. Ті побудовані на принципі, за яким сигнал 5G спочатку проникає в потяг, а потім відбивається до блоку Wi-Fi. Натомість антени в склі забезпечують пряму видимість до найближчих базових станцій — і тим самим підтримують стабільніший та потужніший сигнал.

Це особливо важливо для «Синкансену» — ці поїзди розганяються до 285 км/год. На такій швидкості потяг проносяться повз базові станції настільки швидко, що відбувається постійне перемикання між радіомодулями. Завдяки прямій видимості антени в склі мінімізують переривання зв’язку, а Wi-Fi у вагонах стає швидшим і надійнішим.

AGC вже пропонує схожі рішення для будівельного скла, однак для «Синкансену» розробила окрему версію, адаптовану до умов швидкісного руху.

Поряд із 5G-вікнами у купе встановлять систему персоналізованого шумозаглушення Personalized Sound Zone (PSZ) від японської технологічної компанії NTT. Вона працює за тим самим принципом, що й навушники з активним шумозаглушенням. Система визначає форму звукової хвилі та проєктує її інверсію, нейтралізуючи навколишні шуми.

JR Central зазначає, що впроваджує PSZ з огляду на те, що частина пасажирів не бажає користуватися навушниками. Компанія розраховує, що технологія дасть змогу мандрівникам у преміальних купе комфортно переглядати відео або спілкуватися, не відволікаючись на шум потяга.

Ідею вбудовування антен у скло раніше реалізувала й інша японська компанія — JTower. Вона розпочала впровадження базових станцій 5G безпосередньо у віконне скло будівель, щоб забезпечити якісний зв’язок як всередині приміщень, так і на прилеглих вулицях.