У США протестували дирижабль зі стільниковою станцією на борту, що 12 діб пропрацював у стратосфері

Американська компанія Sceye, що спеціалізується на розробці висотних стратосферних платформ (HAPS), успішно завершила льотні випробування дирижабля SE2. Апарат перебував у повітрі 12 діб, долаючи маршрут зі США до Бразилії, що стало фінальним етапом перевірки перед початком комерційних випробувань у Японії. Про це пише Interesting Engineering.

Дирижабль завдовжки близько 82 метрів виконав 12-добову програму Endurance Program SE2, тримаючись на висоті понад 15 000 метрів. За цей час апарат подолав понад 10 000 км — спочатку відпрацювавши повний добовий цикл над штатом Нью-Мексико, а потім виконавши ще три послідовних добових цикли біля узбережжя Бразилії.

Енергетична система дирижабля повністю побудована на сонячній генерації. Вдень сонячні панелі, розміщені на корпусі, заряджали літієво-сірчані акумулятори місткістю 425 Вт·год/кг. Вночі ця накопичена енергія живила хвостовий двигун і бортову апаратуру. Одним із ключових досягнень випробувань стало утримання апарата над заданою точкою з відхиленням не більш як на один кілометр на добу — виключно завдяки сонячному живленню.

SE2 розробляється за контрактом із японським концерном SoftBank. Вже цього літа дирижабль із базовою станцією стільникового зв’язку розпочне випробувальну програму в Японії. За розрахунками розробників, одна така HAPS-платформа здатна замінити до дванадцяти мобільних веж. При цьому вона забезпечує кращі характеристики каналів порівняно з низькоорбітальними супутниковими угрупованнями — з меншими затримками та нижчою вартістю.

Утім, SoftBank поки не має конкретних планів щодо комерційного розгортання HAPS-систем у повсякденній експлуатації. Якщо масштабного впровадження не відбудеться, такі платформи можуть знайти застосування як резервна інфраструктура зв’язку під час стихійних лих.