У США протестували дирижабль зі стільниковою станцією на борту, що 12 діб пропрацював у стратосфері

Новини
Sceye HAPS
Sceye

Американська компанія Sceye, що спеціалізується на розробці висотних стратосферних платформ (HAPS), успішно завершила льотні випробування дирижабля SE2. Апарат перебував у повітрі 12 діб, долаючи маршрут зі США до Бразилії, що стало фінальним етапом перевірки перед початком комерційних випробувань у Японії. Про це пише Interesting Engineering.

Дирижабль завдовжки близько 82 метрів виконав 12-добову програму Endurance Program SE2, тримаючись на висоті понад 15 000 метрів. За цей час апарат подолав понад 10 000 км — спочатку відпрацювавши повний добовий цикл над штатом Нью-Мексико, а потім виконавши ще три послідовних добових цикли біля узбережжя Бразилії.

- Реклама -

Енергетична система дирижабля повністю побудована на сонячній генерації. Вдень сонячні панелі, розміщені на корпусі, заряджали літієво-сірчані акумулятори місткістю 425 Вт·год/кг. Вночі ця накопичена енергія живила хвостовий двигун і бортову апаратуру. Одним із ключових досягнень випробувань стало утримання апарата над заданою точкою з відхиленням не більш як на один кілометр на добу — виключно завдяки сонячному живленню.

SE2 розробляється за контрактом із японським концерном SoftBank. Вже цього літа дирижабль із базовою станцією стільникового зв’язку розпочне випробувальну програму в Японії. За розрахунками розробників, одна така HAPS-платформа здатна замінити до дванадцяти мобільних веж. При цьому вона забезпечує кращі характеристики каналів порівняно з низькоорбітальними супутниковими угрупованнями — з меншими затримками та нижчою вартістю.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Утім, SoftBank поки не має конкретних планів щодо комерційного розгортання HAPS-систем у повсякденній експлуатації. Якщо масштабного впровадження не відбудеться, такі платформи можуть знайти застосування як резервна інфраструктура зв’язку під час стихійних лих.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Netgear отримала дозвіл FCC на імпорт роутерів до США

Пентагон визнав пристрої Netgear безпечними, і FCC відкрила їм шлях на американський ринок — хоча компанія не має жодних планів виробляти їх у США.
Новини

Рід Гастінгс залишає раду директорів Netflix після майже 30 років у компанії

Рід Гастінгс покидає Netflix після майже 30 років у компанії. Він не переобиратиметься до ради директорів і зосередиться на філантропії та власних проєктах.
Новини

В Японії у швидкісних поїздах з’являться вікна з вбудованими 5G-антенами

Японський залізничний оператор JR Central обладнає шість швидкісних поїздів купе з 5G-антенами у віконному склі та системою шумозаглушення.
Новини

Науковці перетворили оптоволоконний кабель на пристрій для прослуховування приміщень

Гонконзькі дослідники показали, що стандартне оптоволокно можна перетворити на пристрій підслуховування за допомогою доступного обладнання і спецрецептора.
Новини

Кількість користувачів Starlink у першому кварталі зросла вдвічі

За даними Apptopia, кількість щомісячних активних користувачів Starlink у першому кварталі 2026 року зросла більш ніж удвічі порівняно з роком раніше.