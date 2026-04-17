Співзасновник і голова ради директорів Netflix Рід Гастінгс покидає компанію — його повноваження завершуються в червні 2026 року, і він не балотуватиметься на новий термін. Як пише Screen Daily, таке рішення оголошено у квартальному фінансовому звіті стримінгового гіганта.

Гастінгс заснував Netflix у 1997 році й очолював компанію як генеральний директор до 2023-го. За його словами, головним здобутком стало формування корпоративної культури, зорієнтованої на «радість глядачів і довгострокове зростання». Відтепер він зосередиться на філантропії та власних проєктах.

Тим часом фінансові результати компанії залишаються міцними. У першому кварталі 2026 року Netflix отримав виторг у $12,25 млрд — на 16,2% більше порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Зростання забезпечили розширення бази підписників, підвищення тарифів і збільшення рекламних надходжень. Зокрема, у березні сервіс підняв вартість найдешевшого тарифу без реклами — з $17,99 до $19,99.

На цьому тлі також стало відомо, що Netflix відмовився від придбання студії Warner Bros. і стримінгового сервісу HBO Max — угода оцінювалася в $83 млрд. Водночас платформа розширює розважальні можливості для глядачів. Зокрема, вона запустила окремий дитячий ігровий застосунок Playground і додала нові ігри до збірника Jackbox Party — він доступний підписникам без доплати через телевізійний застосунок Netflix.

Варто нагадати, що ще у 2014 році Рід Гастінгс прогнозував зникнення лінійного телебачення до 2030 року, порівнявши традиційний телевізійний бізнес зі «старою конячкою».